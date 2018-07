Nema kraja tulumarenjima: Rebić, Perišić i Bradarić bančili zajedno u Splitu, nedostajao im je samo jedan kolega da bi zabava bila potpuna

IMOTSKI Sve što me čini, davno si mi dao Mala igrališta, kafenu zemlju i gard bezobraznika Sve sto je bitno, davno sam ti oteo Poštovanje, slobodu i divlju crtu nikad gubitničku Shvacam da nikada otišao nisam jer učenja su tvoja moja krv, a misli tvoje moja čvrsta uvjerenja Sada, kad moja koljena mole novo proljeće, a zagrebačke zime i predugo traju, jasniji si grade mali, jasniji no ikad. ❤️

