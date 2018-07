Očajnička reakcija na tužnu hrvatsku stvarnost: ovaj je mladi Slavonac bacio 25 tona lubenica, evo kako nam u splitskom MoSt-u objašnjavaju njegov potez

Dok u državi i bliskom inozemstvu još uvijek vlada nogometna euforija, a domoljubni zanos ne jenjava, naličje države u kojoj živimo pokazao je jedan njezin žitelj, barem iz svoje optike.



Očajnički performans Antonija Gvozdića iz Slavonije, naime, posljedica je poljoprivredne i životne drame koju proživljava njegova obitelj u čijem je vlasništvu OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) Gvozdić. Mladić je ovih dana pustio na društvenoj mreži snimku uništavanja čak 250 tona lubenica, uz glazbenu podlogu "Moja domovina", a potez je obrazložio riječima da urod nemaju kome prodati.

Muka u bescjenje



– U trgovačkim lancima se prodaju lubenice iz Maroka, Albanije, Grčke i ostalih zemalja. Razmislimo malo što kupujemo, pa će i oni razmisliti što će prodavati. Čitajmo deklaraciju proizvoda, kupujmo domaće proizvode jer je to jedini način za spas hrvatske poljoprivrede – poručio je mladić.





Iznenađujuće, u komentarima na portalima koji su prenijeli vijest mladić baš i nije dobio podršku javnosti. Unatoč izostanku detalja, napadnut je zbog nekonkurentne cijene, "nedostatka osjećaja za humanost", i slično.



Sličan primjer "poljoprivrednog samoubojstva", podsjetimo, dogodio se otprilike u isto vrijeme lani, kad je Toni Kalajzić (38) iz okolice Vrgorca revoltirano posjekao stabla bresaka u punom rodu, također ojađen činjenicom da uvozni lobi diktira cijene, zbog čega domaći proizvođači jedva spajaju kraj s krajem te svoje plodine prodaju u bescjenje.



No, čak i tada komentari javnosti bili su podijeljeni; neki su Kalajzića optuživali za ekocid, drugi za nesnalažljivost jer je od bresaka mogao napraviti barem džem ili ih također donirati...



Kako, pak, na slične, destruktivne poteze gledaju oni koji se svakodnevno susreću sa životnim očajem? Za komentar smo upitali Dadu Lelasa, dopredsjednika udruge MoSt, koja skrbi o nekoliko socijalnih kategorija: mladima s problematičnim ponašanjem, siromašnima i beskućnicima, te pod izravnom ingerencijom ima prihvatilište za trenutačno trideset i pet osoba bez krova nad glavom, odnosno još trideset korisnika programa socijalne večere i higijenskih usluga. K tomu, na listi čekanja za krevet u prihvatilištu je čak sedamnaest ljudi; treba li reći da je svima njima slast lubenice teško dostižan luksuz...

Da je dijelio, još bi i platio



– Na prvu, potez mladog Slavonca djeluje glupo i socijalno neosjetljivo, no zapravo je riječ o očajničkoj reakciji na tužnu hrvatsku stvarnost. Takvo što nitko neće napraviti iz obijesti, nego iz neopisive nevolje, i zato Gvozdića podržavam u poruci koju je poslao javnosti. Dakako, dvadeset i pet tona lubenica golema je količina koju u cijelosti ne bi mogla prihvatiti ni jedna pučka kuhinja u državi, pa čak ni sve zajedno; inače ih je po Zakonu o socijalnom zbrinjavanju propisano barem po jedna u svakom županijskom središtu.



U Splitu postoje dvije, ona glavna, DES-ova, i Caritasova. Hoću reći, da je čovjek i naumio, recimo, svojim lubenicama počastiti sve korisnike besplatnih obroka u državi, to bi mu generiralo dodatne troškove distribucije jer je – nažalost, to znam iz prve ruke – država neosjetljiva na prijevoze donacija, koji podliježu uobičajenim cijenama, pa čak i plaćanju cestarine! Da, međutim, u Hrvatskoj postoji banka hrane, o kakvoj se nešto govorilo na riječkom području, možda bi se takva roba imala gdje pohraniti. Ovako, socijalne samoposluge koje postoje mahom drže nekvarljivu robu. Iznimka su povremene donacije mesa, koje treba podijeliti u roku od dva dana – zabrinuto će Lelas.



Unatoč nepopularnosti poteza vlasnika OPG-a Gvozdić, prema njemu empatiju osjeća i časna sestra Vlatka Topalović, ravnateljica Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije.



– Naravno da bi zdravo, rujno voće itekako dobro došlo mnogim potrebitima i da je grijeh baciti toliki urod, ali ipak razumijem očaj čovjeka koji je to učinio. Baciti u vjetar, to jest u polju uništiti sav svoj krvavi rad i trud, jamačno je bolan potez nekoga tko se našao u bezizlaznoj situaciji. Nekoga, je li, tko je doveden do ruba... Nisam pozvana da ikoga osuđujem, niti bi drugi trebali to olako činiti; da je taj čovjek primio milost, on bi je mogao i dati – s primjerenom dozom kršćanskog suosjećanja istaknula je časna sestra Vlatka Topalović iz Caritasa.