'Baba ne zna za riječ umjereno!': Lovren nasmijao sve epizodom iz kužine u rodnom selu; Mnoge je raznježio projektom: Nešto najljepše što si mogao učiniti...

Mogu ponosno reci da cu ovdje gradit staracki dom! To je najmanje sto mogu ucinit za vas drage ljude... Kraljeva Sutjeska 😍 Hvala vam na prekrasnom doceku sinoc 🙏🏻❤️ #franjevackisamostan #Franciscanmonastery

A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Jul 27, 2018 at 2:04am PDT