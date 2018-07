Zlatko Dalić se nakon livanjskog dočeka počastio jahticom: pogledajte brod vrijedan 120 tisuća eura koji izbornika čeka u Biogradu

Dok još traje slavlje diljem Hrvatske i izvan njezinih granica zbog uspjeha "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, izbornik Zlatko Dalić nagradio se novim brodom, piše Jutarnji list.



Kako je već po svojoj osobnosti skroman, Dalić ni tu nije pretjerao iako mu se trenutačno nude takvi transferi da je komotno mogao posegnuti barem deset puta dublje u svoj novčanik. Međutim, nije.



Na suhom vezu marine u Biogradu čeka ga novi Merry Fisher 895, motorno plovilo koje nautički znalci opisuju kao "poludeplasmanac". U prijevodu znači da može "potegnuti", ali ne i glisirati te je u pravilu takva vrsta broda idealna za obiteljske izlete i ribarenje.



Dalić ga je navodno platio 120 tisuća eura, što je za većinu ljudi mnogo, ali i nije neki iznos kada su u pitanju brodovi. Izbornik se odlučio za proizvođača koji spada u gornju klasu, proizvođača Jeanneau, koji je prošle godine predstavio upravo spomenuti Merry Fisher 895 na raznim sajmovima i zahvaljujući tom modelu osvojio nekoliko nagrada za inovaciju.



Dužine je 8,9 metara, širine 2,99 metra i krasi ga motor od 350 konjskih snaga. Ima samo dvije kabine i pet ležajeva, a sveukupna mu je težina nešto više od tri tone. Projektiran je za izrazitu udobnost, nije mračan i osigurava mnogo mjesta za sunčanje na brodu, sve u svemu za užitak manjeg broja ljudi u nekom kraćem razdoblju.



Kako Dalić nije poznat kao strastveni nautičar ili, pak, ribič, izbornik "vatrenih" vjerojatno se na ovu kupovinu odlučio kako bi s obitelji mogao brodom istražiti obližnje otoke i skrivene uvale jer ima prekrasnu modernu vilu u Novalji na otoku Pagu. Naime, Dalić je prije dvije godine kupio teren malo izvan središta mjesta. Vrlo ukusno zdanje na dva kata sagradio je Sandro Allena, a projektirala ju je Vesna Šonje Allena.



Vila ima i bazen premda je prvi red do mora, no sjajno se uklopila u okoliš, s obzirom na to da je okružuje lavanda, što se odlično uklopilo u paški krajolik. Inače, Zlatko Dalić i prije je imao brodicu, no ne zna se o kojem je modelu riječ ni je li ju sada, kada je stigao novi brod na vez, prodao. Međutim, koliko će Dalić uspjeti uživati u njemu ako pristane na neki veliki transfer izvan granica Hrvatske tek je pitanje.



Ova kupnja zasigurno jerazveselila Dalićeve sinove, 25-godišnjeg Tonija, koji je završio informatiku, ali često radi kao Dj u jednom noćnom klubu na plaži Zrće, te 20-godišnjeg Brunu, studenta menadžmenta na američkom fakultetu u Zagrebu.



Prema pričanju Novaljaca, izbornik je izuzetno ugodna i pristojna osoba, a taj glas prati ga i u Varaždinu, gdje je dom njegove obitelji. Dalić i njegova supruga, ekonomistica Davorka, s kojom je u braku 26 godina, u blizini imaju i vikendicu. Zapravo je to više montažna klet, a nalazi se pokraj Drave, a u njoj je na roštilju ugostio novinare koji su pratili njega i reprezentaciju tijekom SP-a u Rusiji, kako bi im na taj način zahvalio. Objekt je modernog izgleda, a kada uzmete u obzir i vilu u Novalji, evidentno je da su Dalićevi poklonici suvremenog dizajna.



Očito je i da nisu megalomani jer kuća na Dravi uistinu je malena, taman za vikend u prirodi, u zelenilu koju izbornik obožava jer ga opušta. Do izjave Zlatka Dalića nismo uspjeli doći, no to nije neobično jer mu je jučer Livno priredilo veliki svečani doček i proslavu zbog srebrne medalje koju je s našim reprezentativcima osvojio u Rusiji.



To mu je već treći doček, jer nakon onog polumilijunskog u Zagrebu, prošli ponedjeljak, odmah dan poslije uslijedila je proslava u Varaždinu. Koliko se uspio odmoriti u ovih desetak dana od povratka s Prvenstva teško je i nagađati, s obzirom na to da su odmah krenula nagađanja o pregovorima s HNS-om i višemilijunskim ponudama iz svijeta.