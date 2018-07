Članovi Hladnog piva pozivaju sve obožavatelje iz Splita te obližnjih gradova i s otoka na tvrđavu Gripe, gdje će se 4. kolovoza održati centralna dalmatinska proslava 30. obljetnice benda. Bit će to sjajna prigoda za njihov najdulji ikad odsviran koncert u Splitu, tijekom kojega će izvesti oko 35 pjesama – višesatni sažetak kompletne povijesti omiljenog benda iz zagrebačkih Gajnica.



Frontmen grupe Mile Kekin i ostali članovi Piva "skoknuli" su ovih dana na tvrđavu Gripe na povratku kući sa svirke u Orebiću, kako bi "čekirali" teren uoči rođendanskog slavlja u Splitu. Nekoliko intervjua, ručak i odlazak za Zagreb – sve je to stalo u nekoliko sati. Mile je razgovorljiv i u formi premda je bend noć prije imao koncert. Nešto od nje zasigurno ima zahvaliti i rekreativnom igranju nogometa. Kako se još vuku priče oko nezaobilazne teme, usprkos činjenici što je od Svjetskog prvenstva prošlo desetak dana, zanimao nas je Kekinov dojam sportskog događanja u Rusiji.



– Ludilo je završilo. Ja sam isto bio jedan od tih opčinjenih i navijao. Super je to sve bilo, ali... O onom VAR-u sam na početku imao relativno pozitivno mišljenje, no zadnja utakmica me demantirala, tako da na kraju mislim da VAR možda i nije tako dobra stvar (smijeh). Da ga nema, sudac sigurno ne bi svirao ono, po mome mišljenju, nepostojeće igranje rukom. To je izgledalo kao da su se promijenila nogometna pravila. Pa to nije bilo namjerno igranje rukom! Ali eto, možda sam malo zastarjela generacija – hvata se rukom za glavu Mile.



Gdje su članovi Piva gledali utakmice? Bili ste svi zajedno, svatko o svom poslu, između koncerata...?



– Utakmice volim gledati kod kuće jer me živciraju svi komentatori. Koncerte smo imali prije i oko utakmica. Primjerice, kad smo dobili Rusiju, svirali smo poslije utakmice u Đakovu. Bilo je to jedno tako čudno iskustvo zato što je u tom deliriju i euforiji naš zadatak bio dići ljude, a to je bilo nemoguće jer su ionako svi već bili ludi (smijeh).



Samo ste se nadovezali?



– Neee, ne možete se tako lako nadovezati. To je druga vrsta euforije. To je bilo kao da ste zakasnili na svadbu. U jednom trenutku uletite unutra, a svi su već pod gasom i ludi, a vi niste okusili ni kap alkohola. Mi prije svirke inače ne smijemo piti jer to utječe na koncentraciju.



Kada ste se navukli na nogomet?



– Od malih nogu sam, s pokojnim ocem, u Njemačkoj pratio svjetska nogometna prvenstva. Tad me valjda zakačilo... Inače uopće ne pratim nogomet. Za razliku od ovih pravovjernih, nisam navijač, samo sam fan svjetskih prvenstava, a tu i tamo pogledam neku utakmicu. Volim igrati nogomet, radim to svaki tjedan, trčim jer moram biti u formi, pogotovo u ovim kombinacijama s dugim putovanjima, s godinama... Sad mi već 48. lagano kuca na vrata. Prije o tome nisam razmišljao, ali i volim to. Treba imati nešto osim muzike gdje možeš ispucati neku drugu vrstu energije i emocije.



Jesmo li zaslužili prvo mjesto na SP-u?



– Ma super je ovo... Ne bih se sad htio pretvoriti u nogometnog komentatora, jer ih ima previše i ne bih se htio petljati u to. Žao mi je, naravno. Ali ovo je super reprezentacija. Sjajan uspjeh. Potpisujem.



Kako ste doživjeli doček "vatrenih"?



– A gle, tu je isto svašta ispisano. Poznata su moja politička stajališta, ali ako je to s Thompsonom momke baš razveselilo, onda O.K. Meni je bilo žao... Kako puno pratim strani tisak, vidio sam da se dosta pisalo o tome, od njemačkih do engleskih novina. Ali, valjda je to tako... Imao sam osjećaj da se ta nekakva euforija brzo slegla. Meni to nije u interesu. Nadao sam se da će taj pozitivizam koji su nam donijeli nogometaši potrajati malo dulje. No, moram priznati da mi se ne sviđa ta moja uloga nekoga tko konstantno nešto kritizira. I mene je držao taj zanos, ta pozitiva, jer smo svi nešto potonuli, samo gunđamo. Hm, da... Možda nam treba još par godina da se saberemo.



Kad ste krenuli u priču sa solo albumom, bilo je dosta onih koji su se pobojali za budućnost Hladnog piva misleći kako je došlo do zasićenja među vama. No, uspjeh solo singlova je, ispalo je tako, bio samo dodatno gorivo bendu. I evo vas, slavite 30 godina...



– Vani je to već viđena stvar, frontmen Brucea Springsteena i svih ostalih bendova, to najnormalnije rade. Kod nas se sve uvijek nekako gleda negativno, u stilu "sad će bit neki raspad". Stvari sa solo albuma tek će se početi izvoditi, sa sasvim drugim glazbenicima. Imamo 14 pjesama, bit će objavljene u listopadu i onda ću početi sa svirkama. To će biti druga vrsta koncerata, manje glasnih, intimističkih i autobiografskih. Repertoar u kojemu ću imati puno pjesama o sebi, svojemu životu, ljubavi... Bit ću malo manje angažiran. Htio bih neke pjesme, koje naprosto ne pašu uz Hladno pivo, predstaviti na malo drukčiji način. "Renault 4" je bio prva, uslijedio je "Atlas", za dva mjeseca će izići i najavni singl albuma. Jako me zanimaju reakcije ljudi, jedva čekam...



U sklopu svoje proslave 30. obljetnice Hladno pivo svira na brojnim koncertnim pozornicama u Hrvatskoj i susjednim državama. Uz brojna nova, obilazite ista mjesta i gradove u kojima ste nastupali kad ste počinjali karijeru. Što se promijenilo od tada? Doživljavate li ih drukčije?



– Naravno da kao muzičari, bez obzira koliko kratko boravimo u tim mjestima, osjetimo sredinu i čujemo što ljudi govore i kako razmišljaju. Pogotovo u Slavoniji. Možda imamo malo bolji uvid u situaciju od ljudi koji tamo žive, jer oni samo na osnovi jednoga grada u kojemu žive procjenjuju ili podcjenjuju po svojoj situaciji. Mi sviramo ne samo po Hrvatskoj, nego po cijeloj regiji, uzduž i poprijeko, i čini mi se da imamo dosta jasnu sliku. Tuga je to...



Jesu li ljudi kojima ste svirali prije 30 godina otišli iz ove države? Pa i onih susjednih? Je li se promijenila struktura publike na vašim koncertima?



– Mislim da je općenito manje ljudi koji slušaju ovu vrstu glazbe. I da će je s godinama vjerojatno biti sve manje.



I da ćete se pretvoriti u klasičan bend dijaspore?



– Da (smijeh), premda mislim da nećemo toliko svirati za klasičnu dijasporu nego za ovu novu. Evo, koncem godine idemo u Švedsku, protekle dvije godine smo češće svirali u Dublinu nego u vlastitoj zemlji. To je jedan fenomen, ništa posebno. Na neki način je O.K., vidiš neke nove gradove. S druge strane, malo te obuzme tuga, jer mislim da smo mogli puno bolje. Da smo bili pametniji, možda smo mogli birati neke druge političare i manje se zanositi emocijama. Zapravo mislim da su emocije najveći neprijatelj našega naroda.



Kad se podignu tenzije, lako je manipulirati ljudima. Osjećajem straha, osjećajem ugroženosti... I tako se to već godinama radi. Uvijek se pred izbore podignu nekakve emocije, potpale niske strasti i onda to završi izborom onih koji rade u korist svega osim u opću korist. I jezik je hiperemocionalan. Jedino područje gdje možeš biti hiperemocionalan jest možda taj sport, dođe kao neki ispušni ventil. Ali problem je kad se to preseli na neku ozbiljnu politiku. Treba razmišljati hladne glave i o svojoj budućnosti.



Što su vam govorili ljudi u Irskoj? Bilo im je drago što ste došli...



– Da... Riječ o ljudima koji su se tamo preselili posljednje dvije-tri godine, koji su relativno novi iseljenici. U jednom trenutku smo ih na koncertu zamolili da podignu kartonske ploče s imenima mjesta iz kojih dolaze, jer smo snimali i spot. Bilo nam je šokantno... Vidiš Đakovo, Osijek, Zagreb, Čakovec, Split... Cijela zemlja.



Spomenuli ste Split, u kojemu ipak još živi dovoljan broj ljudi koji voli vašu glazbu. Zašto ste se odlučili za proslavu 30. rođendana na otvorenom u Splitu? Nekoć ste znali svirati i u Spaladium Areni.



– Tako je ispalo... Već smo nekoliko puta svirali na tvrđavi Gripe i uvijek nam je bilo super. Inače, kao nepušač volim te otvorene prostore, volim tu atmosferu, a osim toga i rođendanska je svirka u pitanju, pa nam nekako više paše ta open air varijanta. Pokušat ćemo odsvirati sve što smo napravili u tih 30 godina – presjek najboljih pjesama. Uvijek kad sviramo u Splitu, bude i zahtjeva fanova da sviramo starije stvari. U Zagrebu je bilo isto tako, imalo smo dva totalno različita koncerta po set-listi. Prvog dana smo svirali samo prva četiri albuma, a drugoga dana najveće hitove. I to je bilo super... Pokušat ćemo to nekako povezati u Splitu i sve izvesti u jednoj večeri na jednom malo duljem koncertu. Baš se veselim...



'Nemamo feel good moment'



– Ne, mi nećemo postati nešto u stilu Mladena Grdovića u dijaspori ili nekih drugih izvođača tog profila, jer mi ne nudimo sliku domovine koju bi oni htjeli. Mi smo vrlo kritični i prema državi, i prema sebi, i prema svemu ostalom. Imam jako puno pjesama u kojima kritiziram samoga sebe. Mi kao bend nemamo taj "feel good" moment, koji bi trebao imati sastav tog profila. Mislim da nikada nećemo biti veliki u novoj dijaspori jer ovo što nudimo nije idealna slika koju bi oni možda htjeli imati u svojoj glavi. S tim sam se pomirio. Ja sam takav kakav jesam i neću se mijenjati zbog bilo koga, premda znam da je puno lakše praviti se mutav.