Galebovi 'litaju' po imotskom turizmu: u boj protiv letećih beštija krenuli i s - topom

Zagrmjet će ovog ljeta s legendarne imotske Topane nakon punih tristo godina, ali top ovaj put neće gađati ni Turke ni Mlečiće, nego nove neželjene goste grada na gori – galebove!



Zadnjih desetak godina od proljeća do jeseni nebo oko Imotskog nadlijeću stotine primorskih predatora (i strvinara), koji već odavno nisu viđeni u ribolovu, kako ih se u librima predstavlja, nego su se doselili duboko na kontinent hraneći se ljudskim otpacima s deponija.



U imotskom slučaju s odlagališta Kozjačić. I ne bi Imoćani imali velikih prigovora na ove širokokrile kliktavce da im ne ugrožavaju najveće prirodno blago, Modro jezero. Možete već pogoditi čime – velikim količinama izmeta i perja koji stajaćoj vodi prijeti zarazom. Zbog galebova su prekinuli i tradiciju kojom su se ponosili, kupanja u Modrom jezeru, pa su komunalci nedavno nabavili plinski top kojim će ih plašiti. Galebove, ne Imoćane... Imoćani ne bi bili svoji da, pol u šali pol u skepsi, nisu već i ovaj topić izrugali riječima: "Đavla će se tičurine topa priplašit, za dvajst dana na njemu će pivat gangu!"



Galebovi su galebinom počeli ugrožavati Modro jezero baš u zao čas, pročulo se za ovaj fenomen među turistima, dođe ih i dvadesetak tisuća godišnje, a s Crvenim jezerom trebalo bi 2020. postati geopark pod zaštitom UNESCO-a. Pa kud su sad galebovi odlučili izlitati ovakav dobar plan!?

Trajnog rješenja nema



Nad Modrim jezerom razgovaramo sa zabrinutim Lukom Kolovratom iz Turističke zajednice, nije mu drago govoriti o ovom problemu, nije zgodno, pokraj nas se grupice stranaca spuštaju na vidikovac i do obale velikog kratera, a mi o galebini.



– Ne može se reći da je zgodno, a što je najgore, trajnog rješenja zasad nema na vidiku. Srećom, u Crveno ne zalaze, a i što bi kad im je ovdje lakše do vode, a i kraće je za letit. Prije desetak godina nije se pamtilo da je galeb doletio do Imotskoga, možda bi se pričalo kad bi koji zaluta, ali od tada do danas svakog ih je ljeta sve više, kažu da ih je sada više od tisuću u velikome jatu.



Onda druga stvar, ranije su dolazili s prolića i boravili do jeseni, a ima bit da su sada stalno ovde. Potaracali su ribe naše, gavice, pa bjelouške i žabe, a izmet, ako pada i po stijenama, ispire se u vodu. Ma gadno je, brate. Prirodnog neprijatelja nemaju, na popisu su zaštićenih vrsta, već smo kontaktirali ornitologe, ali bojim se da osim pucanja iz topa ili plašenja sokolima nema nekog pametnijeg rješenja – nevoljan je Luka.



Zoran Mustapić vodi nas do svoje kuće u Bege-Mustapiće, a to je na bazaranskoj strani jezera, može se reći i istočnoj. Veli kako je točno poviše njihovih staja galeblje preletište, idu ravno s Kozjačića na pojenje i pranje u Modro jezero.



– Istinu ti velim, ona Oliverova pisma "Moj galebe" bila mi je jedna od najdražih, a sad je čut ne mogu! Evo ti njih negdi u četvrtome misecu i onda se svakoga dana negdi u osan, osan i po pojave s Kozjačića, kriče, vrište pa ravno u jezero na pranje, sranje i odmor do osan navečer. Brte mili, ko sat da imaju navijen u glavi. Potrali su i naše tičice koje doli žive stotinama godina, gavrana i bregunicu, to ti je ka naša lastavica, ma pravo lipa, gušt ti je bilo gledat.



Gavran neće niti da sleti doli dok su oni, tek poslin se dolibi. A znaš kad gavran neće, šta je i kako je – govori nam Mustapić dok se opijamo čudesnim pogledom s nekoliko stotina metara visine ravno na plavu jezersku vodu. I jata galebova koji krstare gori-doli, izvode lupinge i ćokaju ono malo živine koja je doli ostala.



Strah od bakterija i zaraze



– Ima bit da in je lipo pa su i ostali, na Kozjačiću se rane, na jezeru poje i peru, dođu u nas u Imotski ko na dopust. Ranite li vi njih doli uopće kad su potegli do nas?



– Kako ne, otkad smo sredili smetlište na Karepovcu, svaki splitski kontejner je njihov. Usput tamane miše, ulaze u dućane, baš su se pripitomili.



– Eto vidiš, a kad ti, da prostiš, izaseru auto i prostrtu robu, dođe ti da poludiš. Ljudi su najprije zvižđali, pa bacali petarde, ali zaludu. Po ure se maknu od jezera, popenju na kuke i onda opet natrag. Velika je već količina šporkice u jezeru, a na bazaranskoj strani pliva jedna velika masna fleka. Jezero je stajaća voda, pa se naši ljudi boje bakterija i zaraze. Radi se analiza svih petnaest dana i zasad je sve u redu, ali iz dubine, a tribalo bi vidit po površini šta je i je li zarazno. Imoćani sad malo i zalaze na kupanje doli, evo ja prvi svaki san se dan kupa, a otkad su došli samo dva puta – očajan je Zoran.



Misle se Imoćani šta bi i kako bi. Ustvari, brzo bi se oni domislili, ali se ne smije. Predlažem im lovačku hajku, pa haj-haj dva, tri puta sačmaricama u jato, već bi se broj prepolovio jer ovako će samo rasti. Za to niti čut. Ima i stara ribarska: kašeta ribe i među ribom zrna garbure – karabita i bit će ih svugdi. Niti čut. Kazna za ubijenoga galeba, ali i za uznemiravanje je 1600 kuna! Pa ko je lud ić u rizik. Tako su procijenili da bi najbolje pomogao plinski top kakav se koristi na kontinentu u rastjerivanju ptica s poljoprivrednih površina. Došli smo dan nakon što je dostavljen, a privremeni upravitelj gradskog pogona za komunalne djelatnosti Predrag Patrlj već ga je isprobao.



– Ma kad je puka, po metra sam od zemlje odskočio! To lupa ima ti bubnjiće probit. I tu je problem, sada treba nać zgodnu lokaciju jer budemo li mi s njin grmili, pripast će se i turisti, može ko past i ozlijedit se, nije baš šala. A kako ćeš ih obavijestit? Ne moš ljudima koji su došli uživat u miru i prirodi reć: evo, sad će zagrmit top pa začepite uši! Ko bi dolazio na takvo misto, triba bit pametan sada – zabrinut je Patrlj, a kad bolje razmislimo, i nije u krivu. I mi napeli možđane:



– A da, recimo, top predstavite ka atrakciju, ka Grički top, pa opali svaki put u podne? Ili na punu uru, a turistima kažete da je i to dio tradicije, još od turskih zemana?Da galeb ima mozga, bio bi povjesničar



– E, nije ti ni ta luda... A onda, pitanje je i koliko će se oni bojat, naviknit će se. Da galeb ima mozga, bio bi povjesničar, ovako pamti biće pet minuta. S druge strane, ne smiš ništa agresivno poduzimat, a treće, zaštićena je živina – gorko će Patrlj, napominjući kako će se zbog galebljeg izmeta podići i razina dušika u vodi, posebno ljeti, kad nema svježeg dotoka.

– Imoćani vole jezero, to je njihov dnevni boravak i ponos. Mi u isto vrijeme moramo mislit kako ugodit građanima, gostima, turistima, a da ni slučajno ne ugrozimo prirodu. Tražit ćemo pomoć struke, šta nan drugo ostaje, ali bojin se kako će ovo završit – zdvaja brižni komunalac Patrlj.



Leo Lipoglavšek, zaljubljenik u Modro jezero, za koje tvrdi da je više od prirodnog blaga, po njemu je to stanje svijesti i stil života Imoćana, kaže kako razloga za brigu ima, ali postoje i rješenja. Predlaže kombinaciju buke i plašenja koja bi već u ožujku, kad se pojavljuju, ptičurinama dalo do znanja da nisu dobrodošle.



– Pokušao sam tu metodu, zviždanje i mahanje šugomanom pomoglo je sto posto. Gradske službe trebale bi organizirati dežurstvo tri do pet ljudi koji bi zvučnim i vizualnim plašenjem, ali ne sada, nego na proljeće, i to svakog jutra, postigli da se galebovi ne osjećaju mirno i sigurno i kroz nekoliko dana ovo bi sigurno dalo rezultata. Treba samo dovoljno dugo biti dosadan i oni će otići – uvjeren je dr. Lipoglavšek, te smatra kako galebovi ni ne noće na području Imotskoga, nego svake večeri prelijeću Biokovo prema moru, gdje su im staništa, a moguće je da se manji broj preko ljeta zadržava uz Buško i Prološko jezero te oko Ričica.



– Sokoli također daju dobre rezultate u rastjerivanju, ali to je slično kao i buka. Koliko mi je poznato, izbrojeno ih je u jednom danu 1043 na Modrom jezeru, pa ako računate da svaki nekoliko puta dnevno obavi potrebu, onda vam je jasno da je riječ o ozbiljnom zagađenju. Upozorio bih na još jednu stvar koju ne treba zanemariti; na jezeru je u ljetnim mjesecima i nekoliko stotina kupača dnevno, pa ako se samo svaki drugi maže uljima i kremicama za sunčanje, to je također sasvim dovoljno da se ugrozi osjetljiv sustav. Nisu samo galebovi problem jezera, velika je odgovornost i na ljudima – zaključuje dr. Lipoglavšek, koji sumnja kako je deponij na Kozjačiću mjesto koje privlači galebove:



– Bio sam, promatrao i tamo ih bude dvjestotinjak, dok je ukupni broj mnogo veći. Veliko je pitanje bi li nas zatvaranje Kozjačića potpuno riješilo galebova.