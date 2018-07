Poznata pjevačica i glumica završila u bolnici zbog predoziranja

Američka pjevačica i glumica Demi Lovato primljena je u bolnicu zbog predoziranja, objavili su mediji u utorak.



Lovato (25) je odvezena u losanđelesku bolnicu nakon predoziranja heroinom, objavljeno je na internetskoj stranici o slavnima TMZ, a pozivajući se na policijske izvore.



TMZ citira pjevačicinu tetu koja je rekla da je Lovato "budna i svjesna". Glasnogovornik losanđeleske policije rekao je za dpa da je 25-godišnja žena prebačena u lokalnu bolnicu nakon poziva hitne pomoći.



Glumci i druge poznate osobe poslali su putem Twittera mnogobrojne želje za ozdravljenje. Voditeljica talk showa Ellen DeGeneres napisala je: "Volim @DDlovato toliko puno. Srce mi se slama zbog toga što prolazi". Dodala je: "Ona je svjetlo na ovome svijetu, šaljem svoju ljubav njoj i njezinoj obitelji".



Lovato je u više navrata u javnosti govorila o ovisnosti o drogi i alkoholu te o psihičkim problemima. Liječena je zbog poremećaja prehrane, a rekla je i da pati od bipolarnog poremećaja.



U pjesmi koju je prošli mjesec objavila, Lovato pjeva: "Mama, tako mi je žao. Više nisam trijezna. I, tata, oprosti mi zbog pića na podu. Onima koji me nikad nisu ostavili. Ovo smo već prolazili. Tako mi je žao, nisam više trijezna".



U dokumentarnoj snimci na You Tubeu 2017. "Jednostavno komplicirana" Lovato je govorila o godinama uporabe droga, poremećajima prehrane i o opijanju te priznala da je prvi put uzela kokain sa 17 godina. U 18. je počela rehabilitacija, a tad joj je dijagnosticiran i bipolarni poremećaj.



Pjevačica sa 69 milijuna pratitelja na Instagramu bila je usred američke turneje, a u četvrtak je trebala nastupiti u Atlantic Cityju u New Jerseyu.