Najboljem hrvatskom nogometašu ukrali identitet: na društvenim mrežama pronašli smo stotine njegovih lažnih profila, skidaju mu i objavljuju privatne fotografije!

Više od 100 lažnih profila nalazi se na Facebooku na ime Luke Modrića, hrvatskog nogometaša. Neki od njih idu toliko daleko da se i predstavljaju kao Luka, te primaju čestitke zbog uspjeha u Rusiji.



Izmišljaju statuse, a ljudi vjeruju da je to kapetan hrvatske reprezentacije, te komentiraju postove i aktivno sudjeluju u 'životu' lažnog profila.



"Bok Luka htjela bi da ti kažem da si ti za nas najbolji igrač na svijetu i čestitamo na drugom mjestu, želimo ti i svim vatrenim sve najbolje za budućnost i još puno pobjeda lijepe pozdrave iz Švicarske", piše jedna obožavateljica koja očito nije shvatila da piše po fejk Facebook profilu.Druga djevojka piše: 'Najbolji ste mi igrač. Vi ste naš kapetan REPUBLIKE HRVATSKE'Na jednom od tih proflla osoba se toliko uživila da je on glavom i bradom Luka Modrić da krade njegove slike s instagrama i medija i komunicira s obožavateljima.Na jednom drugom profilu Luki čestitaju rođendane, dobro odigrane utakmice. 'On' se zahvaljuje.Na jednom profilu lažni Luka postavlja videa od Tajči, a onda obožavatelji to isto lajkaju.