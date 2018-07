Astronomski događaj godine: ovo su najbolje lokacije u Dalmaciji za promatranje najdulje pomrčine mjeseca u 21. stoljeću

Astronomski događaj godine - tako se naziva pomrčinu Mjeseca koja će iz naših krajeva biti vidljiva u večernjim i noćnim satima u petak, 27. srpnja. Predstava koju nam večernje i noćno nebo priređuje toga dana najduža je potpuna pomrčina prirodnog Zemljina satelita u cijelom 21. stoljeću. S obzirom na to da će pomrčina najvećim dijelom biti vidljiva i iz naših krajeva, astronomska zajednica u Hrvatskoj diljem zemlje upriličit će promatranja neba.



Oprema za promatranje bit će postavljena i na pješčanoj Velikoj plaži u Omišu. Astronomskim društvom Omiš, malom, ali entuzijastičnom ekipom desetak "zaljubljenika u zvijezde" predsjeda Josip Mušac, sistem inženjer koji je odmah nakon osnivanja Društva 2011. godine počeo organizirati, među ostalim, javna promatranja astronomskih događaja - pomrčinâ Sunca i Mjeseca, supernovâ, a čak i ako na zvjezdanom kalendaru nema posebnih događaja, nebo je uvijek lijepo promatrati.



Ova će pomrčina dugo trajati, objašnjava Mušac, zato što će Mjesec prolaziti točno po sredini Zemljine sjene. Rani dio pomrčine neće biti vidljiv jer kod nas Mjesec još neće izići, pa iako se promatranje u Omišu organizira od 21 sat, kao najbolje vrijeme za gledanje potpune pomrčine - koja će trajati čak sat i 43 minute - navodi ono malo poslije 22 sata. Ukupno trajanje pomrčine, inače, računajući od ulaska Mjeseca u Zemljinu polusjenu do izlaska iz polusjene, trajat će nekoliko sati.



Omišani će imati priliku astronomske događaje u petak promatrati kroz dva teleskopa, koje Mušac naziva solidnom opremom i kroz koje se mogu promatrati ne samo planeti nego i maglice, druge galaksije...



A ovaj put nebeska predstava dodatno je obogaćena - iste noći, naime, Mars će biti u opoziciji, odnosno Crveni planet i Zemlja naći će se u bliskom položaju, udaljeni "svega" oko 55 milijuna kilometara, što čini izvrsne uvjete za promatranje Marsa. Kad su Mars i Zemlja na suprotnim točkama orbitâ, udaljenost među dvama planetima je oko tristo milijuna kilometara. Podsjeća, također, da je posljednja velika opozicija Marsa bila prije petnaest godina, 2003.



Ali ni to nije sve - svoju ulogu u predstavi na večernjem nebu 27. srpnja imat će i Venera, koja će biti vidljiva u sumrak na zapadnom dijelu neba, kao i Jupiter i Saturn, planeti koje će se nakon zalaska Sunca moći promatrati na južnom dijelu neba.

Jedino čemu se treba nadati jest - noć bez oblaka.



Hrvatski astronomski savez s Malog Lošinja objavio je popis 13 društava koja će organizirati promatranje najduže ovostoljetne pomrčine Mjeseca: na dalmatinskom području među njima su, uz Astronomsko društvo Omiš, još i Astronomska udruga Korčula, koja promatranje organizira od 20 do 23 sata u centru grada, te Astronomsko astronautičko društvo Zadar, koje će od 20 sati teleskop postaviti na Obali Kralja Petra Krešimira IV.



Zvjezdano selo

Na web-stranicama Zvjezdanog sela Mosor objašnjavaju zašto je dobro to što će se istovremeno događati pomrčina Mjeseca te što će se Mars naći u opoziciji, odnosno što će, "gledan sa Zemlje, tada biti nasuprot Suncu, upravo kao i Mjesec. Stoga ćemo ga na nebu vidjeti vrlo blizu našeg prirodnog satelita, malo 'ispod' njega. Pun Mjesec bi, dakako, ometao promatranje Marsa, osobito na tako malom kutnom razmaku, ali će onima koji budu poželjeli pogledati ili snimiti Crveni planet ići na ruku pomrčina Mjeseca, koja će na neko vrijeme s neba ukloniti neugodni uštap". Bude li nebo vedro, i Zvjezdano selo Mosor bit će - uz besplatan ulaz - 27. srpnja otvoreno za sve zainteresirane građane. Javno promatranje započet će već sa zalaskom Sunca, u 20.30, a potrajat će do izlaska Mjeseca iz Zemljine sjene, kratko vrijeme nakon ponoći. Posjetitelji će moći baciti pogled kroz teleskope i na planete vidljive ovih dana na večernjem nebu - uz Mars, i na Veneru, Jupiter i Saturn.