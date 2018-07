Na Prokurativama je proletjela ispod radara: kako je magistra inženjerka računarstva, ujedno i stjuardesa debitirala na Splitskom festivalu

Ivana Zadro, 24-godišnjakinja iz Čilipa, prilično je svestrana djevojka - po struci magistra inženjerka računarstva, već petu sezonu radi kao zemaljska stjuardesa u Zračnoj luci Dubrovnik, podučava djecu na privatnom učilištu "Algebra" osnovama digitalne tehnologije i – pjeva. Nedavno je debitirala na 58. Splitskom festivalu pjesmom zanimljiva naziva "Ručni rad" Jacquesa Houdeka i Andree Čubrić, koji su joj, ugodno iznenađeni njezinim vokalnim mogućnostima, napisali festivalsku skladbu, ujedno njezin prvi samostalni singl.



Pomalo atipična početnica na ovdašnjoj glazbenoj sceni pjeva od četvrte godine. Sve je počelo angažmanom u "Malom raspjevanom Dubrovniku" i nastavilo se tijekom osnovnoškolskog obrazovanja kroz brojne lokalne festivale i priredbe. Ivana je kasnije, u srednjoj školi, okušala sreću i u talent showovima – najprije u "Hrvatska traži zvijezdu", potom i u "Pjevaj moju pjesmu", a popela se na scenu i kad je jednom prigodom "Lijepom našom" gostovala u Dubrovniku.



S obzirom na to da je završila i osnovnu glazbenu školu, te šest godina svirala violinu, nekako je uvijek bila u doticaju s glazbom, no nikada joj se nije posvećivala u potpunosti. Najprije je, kaže, htjela završiti fakultet (Poslovno računarstvo na dubrovačkom sveučilištu), a čim je magistrirala "uletio" joj je posao predavačice (radila je na jednome projektu zahvaljujući kojemu je dobila posao stalnog predavača). I paralelno opet počela pjevati nakon nekoliko godina stanke zbog fakultetskih obveza.



- Sad kad sam napokon sve to posložila, završila studij u roku i zaposlila se, odlučila sam se ponovno posvetiti pjevanju. Snimila sam dva dema, jednu pjesmu Doris Dragović ("Zemlja i stina"), drugu Magazinovu ("Ti si želja mog života") i odlučila ih poslati isključivo Jacquesu, jer mi je on broj jedan i njegovo mi je mišljenje bilo bitno – priča Ivana kako je uopće dospjela na festivalsku pozornicu na Prokurativama. Nazvala je Jacquesa, poslala mu snimke, a ubrzo je kao rezultat nastao njihov zajednički "Ručni rad".



- Nisam se ni najmanje nadala tako dobroj suradnji sa Jacquesom. Naravno, ne mogu reći da sam bila sigurna da će do nje i doći. Zapravo, da mi je to netko rekao, ne bih mu vjerovala. No, Jacques je jednostavno ostao iznenađen kako imam dobar glas... Riječ je o krasnom, plemenitom čovjeku, koji je ostavio predivan dojam na mene. Zna što radi, koje sposobnosti posjeduje i drago mu je kad može upoznati nekoga tko se želi probiti na estradu, i da mu pri tom pomogne - zadovoljno će mlada pjevačica, koja samostalno radi na glasu u vlastitom domu.



- Vježbam i po dva sata svakoga dana, zapravo kad god stignem. Nađem na YouTube-u matricu, pustim je i pjevam... Pokušavam pjesmu doraditi na neki svoj način i vježbam dok god ne briljiram u njoj. Nemam ni svoj bend, ništa što vjerojatno imaju mladi ljudi koji se žele baviti pjevanjem. Ja sam zasad u svojoj sobi. Možda sam neki poseban slučaj – smije se Ivana, napominjući da tek namjerava potražiti neki bend s kojim bi mogla surađivati.



- Probat ću naći bilo koga s kim bih mogla nastupati. Voljela bih krenuti s bendom, pjevati na svadbama, raznim događanjima, koncertima. Ipak mi nedostaje malo iskustva. Smatram da se iskustvo jedino može steći održavanjem gaža, za početak, a onda bih prešla na nešto više. Blizak glazbeni stil?! Obožavam Doris Dragović, ona mi je u svemu uzor i sama bih htjela krenuti njezinim smjerom. Volim i Ljiljanu Nikolovsku, pjesme starog Magazina, Danijelu...



Volim i Rozgin glas, ali uvijek ću se radije zatvoriti u sobu i pjevati Doris, Zoricu Kondžu, Jacquesa, Olivera... To je moj stil. Pjesme u kojima dolaze do izražaja vokalne sposobnosti. Nadam se da će mi se otvoriti još neke prilike. Zapravo ni ne znam je li tko primijetio moj nastup na Splitskom festivalu?! Čekam da se stvari malo slegnu, sad sam se opet vratila raditi na aerodrom, pa dok prođe sezona... Vidjet ćemo – ne žuri se predavačici i prezaposlenoj zemaljskoj stjuardesi u špici ljeta. Zapjeva li katkad i na aerodromu?



- Ne, tamo se nema vremena pjevat od aviona. Ima li putnika?! Uh, šta ću vam poć govorit – uz smiješak će Ivana.