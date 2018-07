Splitska znanstvenica dio najveće svjetske studije o bolestima mozga: Ima potencijala promijeniti dosadašnju osnovnu klasifikaciju mentalnih bolesti

Nova znanstvena studija, objavljena nedavno u znanstvenom časopisu Science, ima potencijala promijeniti dosadašnju osnovnu klasifikaciju mentalnih bolesti. Ukazuje, naime - kako su to u emisiji bostonskog radija jednostavno objasnili glavni autori studije, znanstvenici s Broad Instituta u Bostonu u SAD-u - da isti geni mogu dovesti do različitih psihijatrijskih poremećaja. Dosad su ova oboljenja tretirana prema njihovim simptomima kao posve različite bolesti. Biologija je, međutim, pokazala da te bolesti u samom temelju, u genima, imaju jaka preklapanja.



Gotovo dva milijuna ispitanika sudjelovalo je u najsveobuhvatnijoj dosadašnjoj studiji koja je istraživala poveznice između genetskih varijanti i 25 različitih mentalnih i neurodegenerativnih bolesti. Studija je, preciznije, uključila cjelogenomske podatke za čak 265.218 pacijenata i 784.643 kontrolnih ispitanika, kao i dodatnih gotovo milijun i dvjesto tisuća ispitanika za istraživanje genetske povezanosti 17 fizičkih i kognitivnih osobina s bolestima mozga.



Tako obimno istraživanje rezultat je najveće međunarodne suradnje ikad upriličene kad se radi o bolestima mozga, zgodno nazvane "Brainstorm". Ideja je bila utvrditi postoje li genetske varijante i genetski obrasci koji ukazuju na povećane izglede za nastanak različitih bolesti mozga, koji bi mogli dovesti do razumijevanja samog korijena nastanka ovih bolesti te potencijalno unaprijediti trenutačne načine liječenja.

Stotine znanstvenika s više od 600 institucija

A da bi se istraživanje ovakvih razmjera uopće moglo provesti, cjelogenomske podatke za individualne bolesti, odnosno pacijente i kontrolne ispitanike, ustupile su znanstvene grupe iz cijelog svijeta: uz glavne istraživače, u ovom velikom pothvatu sudjelovalo je na stotine znanstvenika s više od 600 znanstvenih institucija iz cijelog svijeta.



Na popisu znanstvenika koji su posredno, ustupajući podatke iz vlastitih istraživanja, sudjelovali u istraživanju, jedno je ime iz Hrvatske: dr. sc. Vesna Boraska Perica, izvanredna profesorica na splitskom Medicinskom fakultetu, biologinja i genetska statističarka. Ona je kao poslijedoktorandica boravila na Wellcome Trust Sanger institutu u Cambridgeu u Velikoj Britaniji te bila prvi autor na velikoj cjelogenomskoj analizi psihijatrijske bolesti anoreksije (anorexia nervosa).



Analiza, publicirana 2014. godine u prestižnom časopisu "Molecular psychiartry", uključila je 2907 pacijentica s anoreksijom te 14.860 kontrolnih (zdravih) ispitanika iz 15 zemalja. U vrijeme kad je rađena bila je to prva i najveća genetska studija anoreksije, a upravo se s podacima iz te studije doprinijelo novoj megastudiji o genetskoj povezanosti psihijatrijskih i neuroloških oboljenja.

Bitni rezultati



Nekoliko je bitnih rezultata proizišlo iz novog velikog istraživanja, kaže profesorica Boraska Perica.



- Ukazano je na postojanje jakog genetskog preklapanja između različitih psihijatrijskih poremećaja, na primjer između bipolarnog poremećaja, depresije, shizofrenije i hiperaktivnosti i deficita pažnje. Istraživanje je ukazalo i na jaku genetsku povezanost između anoreksije i opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP), te između OKP-a i Tourettova sindroma, nekontroliranih motoričkih i verbalnih tikova, ali nije utvrđeno preklapanje između anoreksije i Tourettova sindroma.



Za razliku od psihijatrijskih poremećaja, neurodegenerativne bolesti - primjerice Parkinsonova bolest i multipla skleroza - ne dijele međusobnu jaku genetsku sličnost niti sličnost s psihijatrijskim poremećajima, osim migrene, koja je genetski korelirana s nekoliko psihijatrijskih poremećaja – hiperaktivnost i deficit pažnje, depresija i Tourettov sindrom.



Cilj istraživanja jest utvrditi biološke poveznice između različitih bolesti kako bi se to znanje moglo translatirati u kliničku praksu, no da bi se došlo do kliničkog liječenja oboljelih od mentalnih i neuroloških bolesti, ima još puno posla i puno studija.



U drugom dijelu istraživanja, u kojemu je analizirana povezanost između genetskih čimbenika koji utječu na nastanak različitih bolesti i fizičkih/kognitivnih poremećaja, također je pronađeno nekoliko zanimljivosti. Profesorica Boraska Perica objašnjava kako, na primjer, postoji jako genetsko preklapanje između genetskih varijanti koje utječu na nastanak nekoliko bolesti - anoreksije, autizma, bipolarnog poremećaja i OKP-a s varijantama koje utječu na postizanje viših mjera kognitivnih sposobnosti i dužeg školovanja.



- Druga zanimljivost je vezana uz poremećaje koji se uglavnom javljaju u kasnijoj dobi, kao što su Alzheimerova bolest i moždani udar: genetske varijante povezane s ovim bolestima također su povezane i s postizanjem smanjenih kognitivnih mjera u ranijoj dobi. Ovo je do sada bilo nepoznato i trebat će još većih studija da bi se objasnili ovi pronalasci te poveznice između psihijatrijskih poremećaja i edukacije, zaključuje naša sugovornica.

METAISTRAŽIVANJA

Razmjena individualnih podataka

Obimna metaistraživanja, u kakvom je sudjelovala splitska znanstvenica, karakteristična su za humanu genetiku. Profesorica Boraska Perica objašnjava da se prije desetak godina, kada su napravljene prve cjelogenomske studije, pokazalo da su genetski čimbenici koji predisponiraju nastanak bolesti i raznih fenotipova najčešće malenog efekta; treba imati puno genetskih varijanti da bi se pokazalo neko svojstvo, odnosno treba jako puno ispitanika da bi se dokazao efekt takvih genetskih varijanti.

- S obzirom na to da je jednoj znanstvenoj grupi vrlo teško prikupiti na tisuće ispitanika, posebno ako se radi o nekoj rjeđoj bolesti, stvorila se potreba da znanstvene grupe s kohortama ispitanika s istom bolešću međusobno surađuju. U humanoj genetici to je dovedeno do fenomena koji se rijetko viđa u drugim znanstvenim područjima, osim u fizici - da na stotine znanstvenika, kao u ovoj studiji, međusobno dijeli prikupljene podatke kako bi odgovorili na neko novo pitanje na koje sami, s individualnim podacima, ne bi mogli odgovoriti.