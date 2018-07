Mogu padati na njega sve žene svijeta, Dalić vidi samo svoju suprugu: cijeli život mu je bezrezervna podrška, tako je bilo i ovo popodne na njihovoj vikendici

Uz to što se dokazao kao vrsan nogometni strateg, mudar psiholog i skromnošću u javnim istupima osvojio simpatije i onih kojima nogomet općenito postane bitan tek kad igra hrvatska reprezentacija, Zlatko Dalić se u posljednjih mjesec i pol dana prometnuo i u "predmet ženskih žudnji", muškarca čijem se izgledu i eleganciji puno "komplimentaje" i generalno ga se smatra privlačnim.



Njegovoj privlačnosti nedvojbeno doprinosi i onaj čarobni faktor "odanosti voljenoj ženi", koji je zapravo uvijek visoko na cijeni.



A ovaj samozatajni Livnjak s varaždinskom adresom, koji definitivno nije od onih koji će pričati o privatnom životu, tek svakom svojom gestom potvrđuje da njegov brak nije "ni od čega" satkan da traje uspješno 25 godina, od kojih su mnoge bile ispunjene putovanjima i izbivanjima od kuće, razočaranjima zbog poraza koje, kako je priznao, Dalić emotivno teško podnosi...



"Na dan utakmice ništa ne jedem, ni s kim ne razgovaram, ne koristim mobitel i ne odgovaram na poruke. Tko mi je blizak, zna da tada ne funkcioniram kao normalan čovjek pa me i ne zove" - otkrio je u intervjuu za Gloriju markantni 52-godišnji izbornik naše nogometne reprezentacije.



A sve to s puno razumijevanja podnosi njegova supruga Davorka, njegova ljubav iz srednjoškolskih dana, s kojom je krajem prošle godine proslavio srebrni pir.



Davorka je naravno uz svog voljenog Zlatka bila i danas poslijepodne, kad je u svojoj vikendici na obali Drave ugostio novinare i razne poznate osobe poput Ćire Blaževića, ministra Zdravka Marića, supruga hrvatske predsjednice Jakova Kitarovića...

Naša galerija otkriva kako izgleda izbornikova drvena kućica uz rijeku i koje je društvo ondje okupio, a Dalićev video što se događalo kad se društvo opustilo...