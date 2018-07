'Majka ga je dobro usosila izjavom da je slobodan!': djevojke se otimaju za Antu Rebića, sve razludjelo u Imotskom, na njegovom profilu vode se ratovi 

Nema se tu više što reći, Ante Rebić je apsolutno najpoželjniji ženik među nogometnim reprezentativcima.

Djevojke su krenule u otvorenu borbu za njegovu naklonost svim raspoloživim sredstvima, od transparenata do izravnog obraćanja, posebno, čini se, nadahnute i nakon što se Rebić zahvalio na spektakularnom dočeku u Imotskom citirajući stihove Zvonimira Bobana posvećene rodnom kraju.

'Oj Rebiću Ante ja sam cura za te!': imotskog reprezentativca djevojke nemilo faćkaju, evo kako je zgodni Lovre Kalinić rastopio splitsku voditeljicu

Žene su očito slabe na "gorštake u srcu", pa su ispisani stihovi ("Sve što me čini, davno si mi dao, Mala igrališta, kafenu zemlju i gard bezobraznika, Sve što je bitno, davno sam ti oteo, Poštovanje, slobodu i divlju crtu nikad gubitničku) , uz otkriće Rebićeve mame da joj je sin slobodan, izazvali novi val oduševljenja i ženske pomame.



Ukoliko simpatični reprezentativac uopće ima vremena iščitavati bitku koja se odvija direktno na njegovom profilu na Instagramu, dobro će se zabaviti....



"Haha, majka ga je dobro usosila izjavom da je slobodan. Nikad ne znaš, možda mu se svidiš" - ovako ohrabruje prijateljica svoju priju.



"Načekat ću se ja za odgovor, ajd' lijepo je sanjati" - uzvraća zaljubljena.



"Majka je super to objavila, sad može ljepotan da bira! Čisto sumnjam da će on ovo vidjeti, a kamoli da ću mu se svidjeti..." - priznaje još jedna.



Treća se ubacuje spremno u igru i zakucava:



"Vidiš ti to, a ja i Rebić već na Maldivima".



No djevojke se ne daju smesti, cure sve raspoložive informacije:



"Evo ide za pola sata u Omiš, ajmo!" - pozivaju.



Ne prezaju priznati sav uloženi trud da bi stigle što bliže obožavanom igraču.



"Zbog tebe sam prešla 600 km, provela 14 sati u busu i opet ništa"...



"Bar sam boje dobila na suncu i razvila bicepse od guranja, sad mogu raditi kao izbacivač" - raspoložena je druga.



U moru izraza divljenja i obožavanja, te javnih prošnji, jedna nas je nasmijala tezom:



"Ne ženi me Ante, još sam mlada..."