Izvana konzervativci, doma ljubitelji porno sadržaja: rekord u Hrvatskoj drže Šibenčani i Kninjani, oni su najžešći na Pornhubu

Izvana konzervativci, u domu pasionirani ljubitelji porno sadržaja, pokazala je to detalja analiza Pornhub platforme, svjetski popularne porno stranice za odrasle. A evo i dokaza, u kategoriji vremena koje svjetski pratitelji provode na ovoj XXXL stranici, Hrvati se nalaze na stamenom 53 mjestu.



Prosječni hrvatski gledatelj ne troši baš sate u porno avanturi, to ga slatko zadovoljstvo u prosjeku drži 10 minuta i 13 sekundi. No zanimljivo je kako su Šibenčani i Kninjani najžešći po tom pitanju, na Pornhubu borave duže od hrvatskog prosjeka za 48 sekundi. Slijede ih potom Istrijani, pratitelji iz Gorskog kotara i Primorja, Zadrani, pa Dalmatinci i Splićani, a tek onda Zagrepčani.



Slavonci i Zagorci nemaju toliko vremena za Pornhub aktivnosti, na stranici borave manje od prosjeka, a najviše pritom zaostaju gledatelji iz Like i Senja. Tko zna, možda im je mobitelni signal tu malo slabiji, pa imaju smetnje u prijemu, s obzirom da je analiza pokazala kako 66 posto Hrvata porniće gleda preko mobitela, a 30 posto na računalima.



Muškarci svakako zauzimaju primat, 65 posto ih je koji prate ove strane, 35 posto je žena. Po godinama gledano najžešći su gledatelji u kategoriji od 25 do 34 ljeta, kojih je 37 posto. Slijede ih s 23 posto oni od 35 do 44 godine, onih s više od 65 porno svijet zanima samo u četiri posto slučaja. Stariji maloljetnici nisu baš puno seksualno aktivni, od 18 do 24 godinae tek 16 posto njih zvirnu na Pornhub.



Evo još jedne zanimljivosti, što se Pornhuba tiče u Hrvatskoj petak nije dan za metak, kako je slikovito početak vikenda otpjevala jedna naša bivša pjevačica. Kod nas se pornići gledaju najradije i najčešće ponedjeljkom, vole ih i naše žene, i češće to rade od ostalih na globalnoj razini.



Zanimljivo je i kako pokazujemo priličnu banalnost po pitanju upita koji se upisuju u Pornhub tražilicu, kod nas nema uvijeno, najčešća riječ u potrazi je je.b..e, a slijede je milf, fortnite, anal, massage, gangbang, a našle su se tu i omiljene hot granny ili vruće bakice...



Na toj se listi traženja nalazi i czech, tradicija i češke cure očito još uvijek žare i pale maštom naših junaka.



Postoji i lista Hrvatima najomiljenijih porno zvijezda, a predvodi je dominantna Celestia Vega. Slijede je Alyssia Kent, Alexis Texas i tako dalje sve do Else Jean.