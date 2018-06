Je li vaš pas zadovoljan ili pogrešno tumačite njegove reakcije? Ovih deset zlatnih pravila svaki bi vlasnik trebao pročitati 

Ukoliko želite znati je li vaš pas uistinu zadovoljan, ovih deset savjeta moglo bi vam biti od koristi.

Melissa Starling i Paul McGreevy, stručnjaci za ponašanje životinja sa Sveučilišta u Sydneyju, otkrili su, naime, deset mitova o četveronožnim ljubimcima i detaljnije ih objasnili u članku za "The Conversation".



1. Psi razumiju koncept dijeljenja i cijene ga jednako kao ljudi

Ljudi mogu racionalizirati i cijeniti dobrobiti dijeljenja s drugima. Suprotno tome, psima je ono što posjeduju izuzetno bitno i zbog toga im ne smijemo uzimati igračke i kosti osim ako smo ih istrenirali da prepoznaju ovu intervenciju.



2. Psi uvijek uživaju kada im ljudi iskazuju nježnost

Mi često svoju naklonost nekome iskazujemo zagljajima. Psi ne mogu uzvratiti isti taj zagrljaj i kada se nađu u ovoj poziciji, često je doživljavaju neugodnom ili prijetećom. Isto vrijedi i za tapkanje po glavi.



3. Lajanje i režanje uvijek znači prijetnju ili opasnost

Psi često na ovaj način pokušavaju sebi osigrati više prostora, a svi psi bez obzira na temperament ili trening, ponekad žele upravo to - više prostora.



4. Psi prihvaćaju nepoznate pse u svoj dom

Psi brane ono što je njihovo. Povezani su sa svojim teritorijem i onime što se na njemu nalazi. Oni ne mogu znati da će ljudi i drugi psi koje pozovemo u svoj dom zapravo iz njega i otići.



5. Psi se vole opuštati jednako kao ljudi

Psi provode većinu svog vremena kod kuće i stoga cijene aktivnosti na otvorenome više nego vrijeme provedeno na kauču.



6. Pristupačan pas je prijateljski nastrojen pas

'Prijateljsko' ponašanje za jednog psa nije nužno prijateljsko ponašanje i za sve ostale. Neki psi koriste pretjeranu pristupačnost kako bi ublažili tjeskobu povezanu s upoznavanjem drugih pasa ili ljudi.



7. Psi nam prilaze kada se žele igrati

Vlasnici su ponekad zbunjeni kada im pas priđe na 'prijateljski' način, a potom počne režati na njih. Psi često prilaze i s motivacijom da prikupe informacije.



8. Veliko dvorište može zamijeniti šetnje

Psi provode dosta vremena u dvorištima i često im to okruženje postane pretjerano poznato, a ponekad i dosadno. Veličina dvorišta manje je bitna od onoga što se u njemu događa.



9. Psi nam namjerno prkose kada se ne ponašaju onako kako smo im kazali

Umjesto da mislimo kako nas ne poštuju, moramo shvatiti da psi ponekad jednostavno ne mogu napraviti ono što od njih tražimo. Možda ne znaju što točno od njih želimo ili im je u tom trenutku važnije nešto drugo.



10. Lajanje, nagli pokreti i udarnje znakovi su nesretnog psa

Psi često daju suptilne znakove da postaju anksiozni poput lizanja usana, dizanja šape, zatezanja mišića u licu...