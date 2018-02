Znate li tko je 'splitska Kim Kardashian'? Kad je guzom kročila u Gradsku vijećnicu, nastao je show, jer s tom je pozadinom bio problem i sjesti

Drugo izdanje "Krnjevalske modne revije" koja se održala u staroj splitskoj Gradskoj vijećnici na Pjaci polučilo je brojne komplimente, budući se publika dobro zabavali i uživala, ne samo u modnim i maškaranim novitetima, već i u plesu i pjesmi.

No prava erupcija pljeska i smijeha "zatresla" je zgradu u kojoj se stoljećima održavaju maškarani plesovi, kada je na podij izašla kraljica Splitskog krnjevala, splitska Kim Kardasian, odnosno kraljica aerobika Nataša Bebić.

Visoka i vitka Nataša, legendarna košarkašica, ovog puta se pistom prošetala u novom izdanju – sa "fudranom "pozadinom" - koja je proslavila svjetsku starletu. Pa je, zbog povećane pozadine, splitskoj divi i sjesti u prijestolje karnevalske kraljice, zbog povećane – pozadine.

Zahvaljujući kreatorici Olgici Pinky, Nataša je dobila i oveće poprsje, a da sve to damski "nosi" pomogao joj je i kralj, Ivica Karabatić, proslavljen kao otac Ave Karabatić. A maškarani kraljevski par je dobio i ključeve grada od Marijane Pivalice iz Turističke zajednice grada Splita, kojeg će zadržati tek do pokladnog utorka.

No vratimo se mi na modu pistu gdje je nove kreacije, vezeni tekstil, predstavila Ana Kujundžić, a sve "podcrtano" umjetničkim buketima "St-Flowersa". Lucija Myšičkova splitskoj publici izložila je prvo kolekciju haljina i kombinezona od pamuka ručno oslikanima, dok su u drugom izlazu manekenke modne agencije "Kristine", nosile zanimljive večernje haljine, dopunjene nakitom Antonele Ožić Bašić iz Makarske.

Olgica Pinky je osim odjeće, bolje reći "opreme" za krnjevalski par kralja i kraljice, obukla i djecu. Mališani su pistom prošetali kao indijanci, Snjeguljica, vještica, kauboji, gusari,... Druga kolekcija naziva "Pinky religion" predstavila je večernje haljine, u njenoj prepoznatljivoj roza boji, dopunjene nakitom Maje Tasić, replikama viteškog nakita iz 19. stoljeća.

Ovoj maškaranoj zabavi pripomogle su i vizažistkinje Petra Dubravac i Ana Ljubičić koje su lice manekenki dodatno oslikale za maškaranu reviju, dok je Ljiljana Subašić svim "likovima" prilagodila i frizure.

A kako bi i publika uživala u karnevalskim ludim trenucima, prvo su pjevušili uz mladu splitsku pjevačku nadu Albinu Grčić, pa zatim glasovima pratili i gošću iz Zagreba atraktivnu Bellu, da bi za kraj i zaplesali zajedno sa Polinom Mytko. Ruskinja koja već neko vrijeme živi u Splitu i članica je "Centra plesa" zagrijala je sve svojim majstorijama trbušnog plesa, pa su s njom plesali, vrtili bokovima, "uvlačili" trbuh, i organizatori ovog modnog-karnevalskog showa Petar Škaro i Miljen Hovan. Ipak je vrime je od maškara...