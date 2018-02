Tko to piše na stranici 'Salona Mall'? Stotine građana uvjerene da prate objave trgovačkog lanca, ali možda je sve spačka šaljivca koji je ukrao logo tvrtke

Obavljajući svoj posao novinari zaista nailaze na svakakve priče, no ovako simpatična, a opet vrlo, vrlo zapetljana priča ne servira nam se svaki dan. Pitanje je na prvi pogled smiješno - je li popularna Facebook stranica Salona Malla, koja je usputno rečena prepuna jezičnih pogrešaka zaista službena? Ili je riječ o neslanoj šali, možda čak i krađi identiteta? Mi smo svakako zbunjeni, a pokušali smo doći do odgovora jesu li nas do toga doveli ludi ili normalni.

Sve je započelo na društvenim mrežama, točnije na Facebooku, 19. prosinca prošle godine, samo nekoliko dana nakon otvaranja Salona Malla, preuređenog bivšeg Mercatora.

Solinjani i Splićani očito su jedva dočekali novi centar, kafići i trgovine redovito su puni, a zbog svojih objava poprilično prašine podiže i njihova, navodno službena, Facebook stranica. Kažemo navodno, jer je gotovo nemoguće ući u trag administratoru i odgonetnuti čiji je igrač, tvrtke Mercator-H sa sjedištem u Sesvetama, koja stoji iza centra zajedno s Poslovnim sistemom iz Ljubljane i Republikom Hrvatskom, ili je riječ o iznimno hrabrom usamljenom strijelcu koji se lažno predstavlja. Tko god da je, jedno mu se mora priznati - ima smisla za dobru šalu, marketing i privlačenje pozornosti.

Jasno je da se istaknuti u moru modernih trgovačkih centara nije lako pa je administrator ove stranice posegnuo za nesvakidašnjim rješenjem - nepismenošću. Gramatičke i pravopisne pogreške iz objave u objavu bivale su sve očitije, a pratitelji su se lako uhvatili u mrežu. Sve je krenulo s totalnim ignoriranjem interpunkcijskih znakova, objave duge po nekoliko redaka, a nigdje ni točke ni zareza. Onda je uslijedilo i "kupuj te".

- Vidim da se dosta žali na našu gramatiku, i pisanje na stranici pa da vam kažemo svatko ima pogrešaka pa tako i mi ali obećajemo da ćemo se više, i bolje truditi u vezi gramatike, i pisanja voli vas Vaša Salona Mall - i legenda je rođena, internet je planuo, a svaka navodno službena objava završava sa, sad već kultnim "Voli vas vaš Salona Mall".

Ekipa se sprda, tagira, neumorno ispravlja objave, a na božićne želje uzvratili su im željom da na najavljenim popustima konačno nabave Pravopis.

- Čim vidim njihovu objavu, meni je osmijeh na licu, naravno da ću tamo kupovati, pa kad mi je loš dan, spase me. Nitko me nije oduševio kao oni - svjedoči vjerna pratiteljica.

- Gramatika ti je malo ka slaba šta smo se i uvjerili, nu da vidimo kaki si sa matematikon - padale su i provokacije, no ljubazni administrator ne da se omesti pa je spremno riješio matematičke izazove i to točno! I dalje pogrešno piše imena trgovina i restorana, a najavaljuje i veliku nagradnu igru.

Dobar dio pratitelja uvjerava nas kako je riječ o službenoj stranici, objavljuje se radno vrijeme centra, posebno blagdanom i vikendima, kao i popusti.

S druge strane, do takvih informacija lako je doći, fotografije nisu profesionalne, a ni objavljeni broj telefona se ne koristi.

Na službene mailove i upite još uvijek čekamo odgovor. Mirna smo srca jer bilo da je riječ o šali ili dobroj marketinškoj kampanji, jedno je sigurno - voli nas naš Salona Mall!

'Dosta ljudi se žali na našu gramatiku'

OBJAVE:

- "Sutra 06.01.2018.godine za Sveta Tri Kralja radimo do 13:00h."



- "Blizu smo 700 fanova najbolji ste obećali smo sa 1000+ jednu, veliku, nagradnu igru. :)"



- "Već imamo više od 600 fanova kojima se sviđa naš centar najviše vas volimo kada dođemo do 1000 obećajemo da ćemo napraviti veliku nagradnu igru za sve vas vjerne fanove ovoga centra u kojoj svi dobivaju ponešto. ;) <3"



- "Sutra radimo samo do 13:00h :)"



- "U našem centru Salona Mall uvijek možete kupovati sa velikim popustima, a i sa osmijehom na licu. :)"



- "Dosta se ljudi žali na naše pisanje i gramatiku. Zar je toliko bitna ta gramatika, za nas nije bitna gramatika nego izgled centra i centar."



- "Vidim da se dosta žali na našu gramatiku, i pisanje na stranici pa da vam kažemo svatko ima pogrešaka pa tako i mi ali obećajemo da ćemo se više, i bolje truditi u vezi gramatike, i pisanja voli vas Vaša Salona Mall <3"



- "Imamo jedno pitanje za vas, kada vam je centar bio bolji prije ili današnji?Cijenimo svako vaše mišljenje. :)"