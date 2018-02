Morgan Freeman snimio dokumentarac o Srebrenici, korisnici društvenih mreža u Srbiji podivljali: 'Zgadio mi se govnar!'

Američki glumac Morgan Freeman povodom snimanja dokumentarca 'The Story of Us' za National Geographic, posjetio je Srebrenicu gdje su ga dočekali novinar Senad Hadžifejzović i njegov sin Feđa. Glavna tema filma je rat u Bosni i Hercegovini, s velikim naglaskom i na događaje u Srebrenici.



Glumac je u isječku koji je izašao na stranici National Geographica vidno šokiran i potresen viđenim, a nakon što je ugledao masovnu grobnicu upitao je svoje sugovornike: "Što se ovdje, zaboga, dogodilo?"



"Morgane, ovdje se dogodio genocid", odgovara mu Feđa, a priču nastavlja njegov otac: "Granica sa Srbijom je blizu. Došli su ovdje i poubijali stanovnike s ciljem da se teritorij nakon toga odvoji od Bosne i pripadne Srbiji", objašnjava kratko.



"Okupili su bošnjačko stanovništvo u tvornice, a nakon toga ih podijelili na žene i muškarce. Sve su dječake i muškarce nakon toga odveli oko ovih planina i poubijali", nastavlja Feđa, a Freeman je vidno uznemiren.



"Imao sam šest godina kada se to dogodilo, a mnogi su dečki mojih godina bili ubijeni u genocidu. Ni dan danas ne razumijem kako ljudi, zbog svojih uvjerenja, mogu postati potpuno slijepi. To mi je nezamislivo...", dodaje naposlijetku Feđa.



Glumac poznat najviše po svojoj boji glasa, Freeman na kraju daje i vlastiti komentar: "Čitave generacije obitelji su izbrisane ovdje".



Unatoč svojem vrlo kratkom komentaru, srpski su mediji Freemana dočekali na nož, a njihov Informer prenosi kako se radi o "skandalčini" svjetskih razmjera.



"Ni Freemanu ni ikome od novinarske ekipe nije palo napamet da posluša drugu stranu priče, kako to novinarska pravila nalažu!", prenosi časopis.



Nisu samo mediji popljuvali glumca, komentari na društvenim mrežama brutalni su i puni govora mržnje, kako uostalom i priliči tematici.



"Majmun" i "Đubre crnačko", nazivi su kojima zadnjih dana Srbi 'časte' glumca. "Toliko laži nisam se naslušao od ratnih dana", dodao je jedan korisnik i naišao na ogromnu potporu ostalih.



"Zgadio mi se govnar. Što nije došao u Srbiju i pitao protjerane Srbe tko je kriv za to što se njima dogodilo? I tko je od svjetskih sila doveo do rata?", upitali su se.