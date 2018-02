Hostesa otkriva tamnu stranu posla: Odustala sam, nisam htjela zabavljati napaljene strance, od kojih ne znaš jesu li gori muškarci ili žene!

Vijest kako Formula 1 od sljedeće sezone više neće koristiti hostese za aktivnosti poput držanja kišobrana i imena vozača na početku utrke, jer se, kako stoji u objašnjenju, ta praksa kosi s normama modernog društva, potez je koji bi zauvijek mogao promijeniti posao hostesa.

Popularne "grid girls", najčešće su bile odjevene u atraktivnu sponzorsku odjeću, koja ističe njihove atribute, a nerijetko bi ih nakon utrke najbolje plasirani vozači prilikom slavlja zalili šampanjcem. Takvo ponašanje sada je i službeno ocijenjeno kao seksizam, što je izvrsna prilika kako bi se napravila paralela s poslovima hostesa koji se nude u Hrvatskoj, i to uglavnom srednjoškolkama i studenticama.

- Posao hostese i promotora je mnogo više od lijepog izgleda i šetanja okolo s osmijehom na licu. Potrebna vam je pozitivna energija koju ćete širiti tijekom cijele promocije i razvijene komunikacijske vještine kojima ćete relevantne informacije prenijeti i najzahtjevnijim ljudima. Trebate biti vrlo komunikativni i posjedovati vještinu kojom ćete na što bolji i kvalitetniji način potencijalnom potrošaču predstaviti određeni proizvod - stoji na naslovnoj stranici portala eHostese, platformi koja nudi poslove hostesama. Kažu kako se u blizini hostesa gosti trebaju osjećati ugodno, te kako su samopouzdanje, strpljivost, rječitost, otvoreni duh i izrazito prijateljski stav, neizostavne karakteristike za ovu vrsta zanimanja. Dovoljno je, napominju, voljeti ljude i posjedovati navedene osobine kako bi se obavljao jedan od lakših i zanimljivijih poslova na svijetu, te kako bi se zaradilo "igrajući" se, što je san mnogima.

Zvuči zaista idealno, no nije tajna kako hostese uglavnom mogu biti samo lijepe cure, vitke, spremne na blago koketiranje, kao i rad u izazovnom izdanju, najčešće uskim tajicama, minicama i visokim štiklama. Skraćeno rečeno, moraju izgledati atraktivno i biti spremne to istaknuti. Kontaktirali smo stoga nekoliko mladih dama koje su se bavile ovom, na prvi pogled, zaista lakom zaradom. Satnica, slažu se, varira, ovisno o brendu i mjestu rada, za tri, četiri sata rada dobije se oko 300 do 400 kuna. Puno veće cifre kreću se za one mlade dame koje pristanu raditi sezonski na jahtama ili u hotelima, no tu je i rizik veći. Jer nije tajna kako je njihov posao često usko povezan sa seksizmom, ali i eskort pratnjom, pa i najstarijim zanatom na svijetu.

Od naših triju sugovornica samo jedna od posla nije odustala, već ga je obavljala punih sedam godina. No sve tri upoznate su s tamnom stranom posla hostese.

- Izgled je najvažniji, naravno, to je prvo što se uzima u obzir. Ovisno o poslu, ne moraš baš uvijek biti miss, no da si najsrdačniji, najvrjedniji ili najsimpatičniji, ako si pretio ili imaš bubuljice, nema šanse da dobiješ posao. S druge strane, lijepe cure mogu biti manje kompetentne, no izgled će im, pogotovo vitke noge ili veće grudi, otvoriti sva vrata. Ako se to podrazumijeva pod seksizam, onda da, svi smo izloženi tome. Samo nekome to ide u prilog, nekom ne - slažu su naše sugovornice.

Prva, koja je posao hostese obavljala kao srednjoškolka i studentica, dakle sve do udaje, kaže kako sama nije naišla na nemoralne ponude. Radila je uglavnom po kafićima i noćnim klubovima, promovirajući žestoka pića i cigarete. Pristajala je na oskudnu odjeću i minice, no kaže kako je nitko nikada nije napastovao, a zarada je bila više nego pristojna. No, naslušala se priča kakve su nam ispričale druge dvije djevojke.

- Prijavila sam se na posao na Hvaru, za posao vodiča po partyjima. Dakle, goste sam vodila od kluba do kluba, u kojima smo imali dogovorene programe. Zarada je bila i do sedam tisuća kuna mjesečno, bilo je i napojnica, ali ja ih se nisam baš nadobivala, jer nikako nisam mogla pristati na uvjete te igre - priznaje. Naime, neki od noćnih provoda bili su i na jahtama.

- Radila sam s kolegicom koja je pristala na koketiranja i zavođenja, točio se alkohol, počeli su dodiri, osjećala sam se užasno. Imala sam dečka i samo sam htjela odgovorno raditi, a ne zabavljati napaljene strance, od kojih ne znaš jesu li gori muškarci ili žene. Skiper, koji je očito imao više iskustva rekao mi je da to nije ništa novo, i da ovaj posao nije za mene, poslušala sam ga i dala otkaz - potvrđuje i kako joj je slična iskustva imao i skiper kojemu je ponuđen seks sa starijim parom, njegovim klijentima. Uljudno ih je odbio što su oni prihvatili i svejedno su mu na kraju tjedna dali veliku napojnicu.

Treća sugovornica, koja je radila kao hostesa u restoranima i casinu, potvrđuje nam kako se, onima koji to žele, vrata eskort pratnji, kao i prostituiranja, lako i brzo otvaraju.

- Treba dobro pratiti oglase i postaviti stroga pravila odmah na početku. Naravno da ima puno oglasa na koje nasjednu mlade djevojke, bez dovoljno iskustva, pa se onda čude u što su upale. Paziti treba na oglase koje se odnose na izuzetno dobro plaćen posao hostesa u susjednim državama, posebno u Crnoj Gori. Varke su toga posla i u Dubaiju koje se reklamira za plaću od 1350 dolara, plus napojnica i topli obrok dnevno. Iza toga često se krije čista prostitucija - priznaje i kako se sama naslušala svakakvih ponuda.

- Počela sam raditi kao hostesa kad sam imala 17, a danas imam 29 godina. Naravno da je bilo i nemoralnih ponuda, no glatko sam ih odbila. Od intimnih susreta u toaletu, do odlaska u hotele, ne trebam vam crtati - pojašnjava. Dovoljno je, tvrdi, pogledati objave na Instagramu, snimljene u visokokategoriziranim hotelima. Fotografije su pune zgodnih djevojaka, u atraktivnim pozama.

Studentice novinarstva Fakulteta političkih znanosti prošle godine obavile su istraživanje na uzorku od 700 djevojaka koje su radile kao hostese i došle su do krajnje zabrinjavajućih rezultata.

Više od pola ispitanih djevojaka tijekom posla doživjelo je verbalno zlostavljanje, a na pitanje koliko je to bilo puta, djevojke najčešće odgovaraju tri. Najviše zabrinjava podatak da su samo 23 od 528 hostesa prijavile zlostavljanje na poslu policiji.