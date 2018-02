Konačno razriješen misterij: iz McDonald'sa objasnili zašto u svojoj ponudi nemaju majonezu

Vjerne mušterije vjerojatno su se nekada to zapitale, pa i upitale upravu, ali sumnjamo da su im ponudili pravi odgovor. Najpoznatiji lanac brze hrane na svijetu, McDonald's, u svojoj ponudi nikada nije imao - majonezu, a ta činjenica mnoge godinama smeta.



Najpoznatiji umak na svijetu nikada nije bio jedan od ponuđenih izbora posjetiteljima ovih restorana, unatoč tome što se nalazi u jednome proizvodu, McChicken burgeru. Ipak, ako poželite zdjelicu ovoga umaka uz svoj pomfrit, nećete ga moći dobiti. Dostupan je ketchup, curry umak, ljuto slatki umak... Zašto je to tako?







Iz uprave su konačno ponudili i odgovor, a on će vas sigurno razočarati svojom jednostavnošću. Cosmopolitan prenosi objašnjenje: majoneza jednostavno nikada nije bila na listi želja posjetitelja, pa ju nisu ni uključili u menu.



"Ono što nudimo u našim restoranima bazira se na zahtjevima posjetitelja. Trenutno nemamo nikakve planove za uvođenje majoneze u ponudu", rekli su, kratko i jasno.



Njihov je odgovor mnoge zbunio, ponajviše zato što se prije nekoliko godina pojavila i peticija za uvođenje ovoga umaka u McDonald's, a neke mušterije idu i toliko daleko da znaju zamoliti radnike da im napune zdjelicu smjesom koju koriste pri pravljenju McChickena, ako je već ne mogu dobiti u njenome izvornom obliku.



Tko tu koga i zašto, ne znamo, ali čini se da uprava McDonald'sa ima nešto protiv majoneze, pa ona neće nikada u njihovu ponudu.