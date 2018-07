Mustafa Nadarević s Radom Šerbedžijom nagrađen za 'neodustajanje od glume': pogledajte ga u maestralnoj ulozi Duje u kultnom 'Velom mistu' za kormilom Hajduka

U Motovunu je Mustafi Nadareviću i Radi Šerbedžiji dodijeljena nagrada 50 godina, kojom im je MFF odao priznanje za pola stoljeća izdržljivosti u našoj kinematografiji te za neodustajanje od glume.



Dvojici kraljeva, kako ih je nazvao direktor MFF-a, Igor Mirković, nagrade su uručili dvojica laureta te nagrade - Nenad Puhovski, producent, redatelj i osnivač ZagrebDoxa te Rajko Grlić, redatelj i osnivač Motovun Film Festivala, piše Gloria.



Uz brojne brilijantne uloge koje je Nadarević ostvario u svom sjajnom umjetničkom životu, za Splićane srednje i starije generacije zauvijek ga je obilježila uloga Duje u Smojinom "Velom mistu".







Nadarević u ulozi Duje, pionira nogometa u Splitu, osnivača i trenera "Hajduka", bio je maestralan, njegove batude s Pegulom, Tončem, meštrom bricom u liku Borisa Dvornika nešto su što, baš poput pjesme Beatlesa ili Springsteena, možete milijun puta preslušati i nikad vam neće "izaći na uši".









Za generacije rođene iza 1990. Mustafa se među najširom publikom proslavio kao Izet Fazlinović u seriji "Lud, zbunjen, normalan".



"Snimili smo 264 epizode, da smo snimili njih još 36, postali bi svjetski rekorderi! Ali čemu bilježiti rekorde kad smo kao invalidska olimpijada?! To više ne bi bila prava atletika" - komentirao je lani u razgovoru za "Kurir" Nadarević, priznajući beskrajno iscrpljujući ritam, s kojim se nosio i u svojim 70-ima.



Kad su ga beogradski novinari upitali zašto je pristao glumiti u filmu "General" o, kako su naveli, ratnom zločincu Anti Gotovini, Mustafa Nadarević ovako je odgovorio:



"S redateljem Antunom Vrdoljakom sam radio "Kiklopa" i "Glembajeve". Kad me je pozvao i rekao da ima 85 godina, da mu je to posljednja režija i da bi volio da sarađujemo, prihvatio sam bez razmišljanja. Mislim da je red da mu se na neki način odužim."



Duhovito je komentirao situaciju masovnih egzodusa u zapadne zemlje.



"Pošto sam u godinama, kao primjer navodim doktore, jer su mi potrebni. Oni odlaze za daleko veće plaće nego što su ovdje, a da ne govorimo o mladim mozgovima. Baš se rasipamo. Odlazimo, nestajemo, curimo i iscurit ćemo u neko doba..."