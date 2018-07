Ekipa filma 'Mamma Mia 2' za 'Slobodnu': Vraćamo se na godišnji odmor u Dalmaciju

Dio ekipe mjuzikla “Mamma Mia: Here We Go Again“ stigao je u Pulu na hrvatsku premijeru filma u Areni. Britanski redatelj Ol Parker i glumci Jeremy Irvine, Josh Dylan i Hugh Skinner koji glume mlade verzije Piercea Brosnana, Stellana Skarskgarda i Colina Firtha s oduševljenjem su se vratili u Hrvatsku, gdje su snimali nastavak “Mamma Mie“ i ekskluzivno za “Slobodnu“ najavili da bi ovdje mogli doći opet - na godišnji odmor.

Jeremy Irvine nam je otkrio da je kod nas na ljetovanje s obitelji dolazio punih pet godina prije nego što je došao službeno snimati film na Vis. Kad netko spomene snimanje na Visu, jedna od prvih misli koja Irvineu pada na pamet je hrana.

- Ona je jako važna, iznenađujuće važna kad snimate film. Obožavam jela ispod peke, to mi je najdraže, ali i vino, lokacija, domaći ljudi, stekao sam prijatelje, veselim se ponovnom dolasku – rekao nam je Irvine čiji trag namjeravaju slijediti Dylan i Skinner te doći na Vis na godišnji odmor.

- Apsolutno, svi ćemo se vratiti i to na glazbeni festival Goulash – uglas su kazali Dylan i Skinner.

Goulash Disko Festival se odvijao istovremeno sa snimanjem “Mamma Mie 2“ i Irvine je svake večeri nazočio glazbenoj fešti za koju bi “mogao postati nešto kao ambasador“.

- Sjećam se kako se Jeremy vratio jednog jutra nakon festivala. Došao je ravno s plaže festivala prekriven šljokicama. Morali smo isprati to sa njega nakon čega je otišao na doručak i spavanje, imao je slobodan dan – prisjetio se redatelj Parker kojemu na spomen snimanja na Visu prvi na pamet padaju ljudi.

- Doveli smo plesače iz Londona s kojima smo vježbali, ali naš koreograf je htio iskoristiti i hrvatske plesače, ne samo statiste. Rekao mi je da mu je bio užitak s njima surađivati, radili su danima na suncu i nisu se žalili – istaknuo je Parker.

Za njega je Hrvatska odlično odglumila Grčku, ali “ne bi trebala glumiti ništa drugo, nego biti Hrvatska“.

- Imate fenomenalnu zemlju i vjerujemo da će ljudi kod vas dolaziti još više kad preko filma vide kako je lijepa.