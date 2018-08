Sara & Jappa vode vas na jazz glazbeno putovanje svojim koncertnim programom “Split at Night Jazz” 23. kolovoza s početkom u 21h u veličanstvenim prostorijama Podruma Dioklecijanove palače.



Željko Brodarić Jappa i Sara Brodarić, otac i kći, naklonost publike stekli su inspiriranim vokalnim interpretacijama jazz klasika prošlog stoljeća uz akustičnu gitaru. Sara & Jappa ostvarili su do sada niz zapaženih nastupa, među kojima valja istaknuti rasprodane solističke koncerte u dvorani Gradskog kazališta lutaka Split, pod nazivom "Jazz Winter Wonderland" 2016. i 2017. godine, te "My Jazzy Valentine" 2017. i 2018. u sklopu festivala “Jazz u veljači”. Gostovanjem u splitskom HNK, te koncertima u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića i zadarskom atriju palače Cedulin dodatno su potvrdili kvalitetu svojih nastupa.



Koncertom u Dioklecijanovim podrumima Sara & Jappa vratit će neke od nas i u dane omiljenog splitskog plesnjaka koji se 60-ih događao upravo u Podrumima. U okviru svog koncertnog programa “Split at Night Jazz”, Sara & Jappa izvest će danas već vječne jazz melodije, koje su popularizirali broadwayski i hollywoodski mjuzikli, te u svojim verzijama obradili Peggy Lee, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Etta James, Frank Sinatra i drugi legendarni izvođači tog žanra.



Ovogodišnji koncert "Split at Night Jazz" organiziran je u suradnji s udrugom Picaferaj i uz podršku generalnog pokrovitelja restorana Bajamonti, te uz pokroviteljstvo Grada Splita i Muzeja grada Splita. Raduje i najava da je ovogodišnji "Split at Night Jazz" organizacijski i konceptualno zamišljen i kao pretpremijera višednevnog Split at Night Jazz Festivala planiranog za iduće sezone.



Broj karata je ograničen, stoga osigurajte svoja mjesta na vrijeme za ovu ljetnu koncertnu poslasticu!