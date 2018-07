Noć o kojoj će tisuću sretnika još dugo pričati

Ljeto još nije ni blizu kraja, ali već sada sa sigurnošću možemo tvrditi da će se koncert LP na Tvrđavi sv. Mihovila zasigurno naći na ovogodišnjoj top-listi najboljih glazbenih događanja na Jadranu.

Ništa manje nije ni bilo za očekivati od fuzije tako moćnog i jedinstvenog vokala, bezvremenskih tekstova, zvuka ukulelea i sanjivih zvižduka po kojima je LP dobro poznata. Nastup je započela pjesmama Up Against Me i Tightrope, te je nakon provirivanja pod šeširom i pogleda u publiku zaključila da joj se sviđa što vidi.

Nešto više od tisuću sretnika koji su na vrijeme osigurali ulaznice za ovaj odavno rasprodani koncert priredili su LP doček i atmosferu dostojnu njezinog premijernog nastupa u Hrvatskoj. Šarolika publika u kojoj su se uz hrvatski mogli čuti brojni strani jezici - u glas je pjevala njezine stare, glasno pozdravljala nove pjesme; i tako redom, sve do bisa. Najveću je euforiju izazvala Lost On You, a uz bok joj može stati i oduševljenje publike čestitkom koju je LP uputila srebrnim nogometašima. Tokom nastupa njen se def nekoliko puta vrtio u zraku, kao i usna harmonika, nakon čega je laganim plesnim korakom ušetala među publiku koja ju je prigrlila i obasula sitnim znacima pažnje.



Ne čudi stoga informacija da je LP oduševljena Hrvatskom i toplim dočekom publike odlučila produžiti svoj boravak u Šibeniku za jedan dan.„Prije dolaska sam o Hrvatskoj znala malo; ali to što sam čula je sve najljepše. Jedva sam čekala vidjeti vašu zemlju, upoznati ljude – i očarana sam vašim gradom. Sutrašnji dan iskoristit ću za posjet otocima šibenskog arhipelaga“ – otkrila je.Publiku na Tvrđavi sv. Mihovila je na početku sinoćnje tople večeri osvježio još jedan prepoznatljiv, ali domaći vokal – onaj Borisa Štoka koji je izveo ponajbolje od svojih pjesama: Ispod kože, Ti, Kao mi.A nakon ekstaze u koju ih je doveo nastup LP, zabava i boogie na Tvrđavi nastavili su se do kasno u noć uz DJ setove Ilije Rudmana –predstavnika hrvatske underground disco i house scene.Prekrasna ljetna večer, nastup tri izvrsna glazbenika, nenadmašni ambijent otvorene pozornice Tvrđave sv. Mihovila – definitivno je to bila noć o kojoj će onih 1000 sretnika s početka teksta još dugo pričati, pjevušiti, zviždati…Za utjehu svima ostalima, koji još iščekuju i planiraju svoj vrhunski ljetni provod, neka bude podatak da će na Tvrđavi sv. Mihovila do kraja ove sezone nastupiti još niz vrhunskih inozemnih i domaćih glazbenika: Mario Biondi, Kruder & Dorfmeister, Róisín Murphy, Inner Circle, Darko Rundek i Jessie Ware i Bryan Ferry.