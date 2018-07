Rundekov „Apocalypso Now“ 1. rujna na Bedemu Cornaro

Sezonu ljetnih koncerata na otvorenom u Splitu će 1. rujna zatvoriti Darko Rundek i to u predivnom prostoru Bedema Cornaro, pored Đardina, iza Galerije Umjetnina. Ovaj romantičan ambijent u samom centru grada, kao stvoren za Rundekovu magičnu osebujnost, prije nekoliko godina 'krstio' je TBF kao novu potentnu pozornicu, no nažalost od tad se nije koristila.



Legendarni glazbenik pod Marjan stiže u sklopu turneje ''Apocalypso Now'', koja je pokrenuta u znak 20 godina od objave legendarnog albuma ''Apokalipso'', a koju je do sad posjetilo preko 110 tisuća ljudi. U pitanju je produkcijski zaokružen glazbeno scenski projekt, sa sedam pratećih muzičara, autorskim videom Hrvoslave Brkušić, kostimima Olivera Jularića, svjetlosnim efektima Dalibora Radića u režiji Sande Hržić, namijenjen velikim scenama. Sve to kako bi se predstavila intimnost, ljepota i raskoš Rundekove glazbe i poetike, koja je postala dijelom života više generacija publike, od tinejdžera do ljudi koji su za sobom ostavili više od pola stoljeća.Ovaj umjetnik s pariškom adresom i za ovu priliku je okupio glazbenike raznih generacija, od izvrsne dvadesetogodišnje saksofonistice Ane Kovačić i vječnog mladića Igora Pavlice na trubi, preko pripadnika nove zagrebačke scene Roka Crnića na basu i bubnjevima, Mire Manojlovića na udaraljkama I vibrafonu tr Slivia Biočića na bubnjevima, gitari i basu, do članova Cargo Trija, violinistice Isabel i multiinstrumentalista Dušana Vranića Duce.- U izboru pjesama, težište je na slavljeničkom albumu „Apocalypso“ i onim pjesmama unazad tih 20 godina, koje nam danas najviše znače - istaknuo je Rundek, što se i pokazalo set listama dosad održanih nastupa. Osim ključnih momenata tog albuma, kao što su “Apokalipso”, “Grane smo na vjetru”, “Tranzit”, “More more”, “Senor” ili “Štrajk željezničara” Rundek i njegov bend proći će i kroz neke od najvažnijih pjesama raznoraznih repertoara, od Haustora do Cargo Tria.Organizator koncerta je Ritam produkcija, koja stoji iza Sna sustipanske noći i gore spomenutog koncerta TBF-a, a ulaznice za ovu pravu feštu glazbe i umjetnosti kreću u prodaju uskoro...