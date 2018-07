Funk, house i acid jazz legende ovo ljeto stižu na Brač

Za sve ljubitelje dobre glazbe, zabave i druženja u gotovo intimnoj atmosferi plaže Acapulco u Supetru u prvom vikendu kolovoza sprema se deveto izdanje Voi’Sa festivala. Za ovo izdanje od 2. do 4. kolovoza spremna je nova pozornica, produkcija kao i line-up koji će zadovoljiti i najdelikatnije apetite.



Voi’Sa iz godine u godinu zauzima sve bitnije mjesto na mapi događanja hrvatske obale, a Jestofunk feat. Cece Rogers, Llorca aka Art of Tones, Pips, Chips & Videoclips, Letu Štuke, Eddy Ramich, Jan Kinčl & Regis Kattie, Juke Box Radio Kabeli, Fiddly Digits, Hrwo E, Ivan Dudda, Jazzozo, Tabu (keeper of the groove), Žele/Radio Brač, Ante Jakir i Voi’Sa kolektiv Kid VA & Bocca Sofistifunk više su nego dovoljan razlog da uhvatite trajekt i priključite se najplesnijem izdanju festivala do sada.



Cijena festivalske trodnevne ulaznice iznosi 160 kuna, dok je cijena dnevne ulaznice u pretprodaji 70 kuna, koja će na dan koncerta iznositi 90 kuna.

Ulaznice je najjednostavnije i najpovoljnije kupiti online na Croatia Tickets jer ostvarujete dodatnih 10% popusta platite li ih Mastercard karticom.