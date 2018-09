Premijerka Srbije prvi put progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji i otkrila čije su je reakcije najviše šokirale: Uistinu me zapanjila takozvana europska elita, bilo je jako ružnih ispada...

Premijerka Srbije Ana Brnabić prvi put je javno progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji, ali i diskriminaciji s kojom se suočava svakodnevno.

Brnabić je za beogradski pride magazin 'Ponos' rekla da ima podršku najbližih te da joj, kada je krenula u političke vode, nije smetalo to što će njeno seksualno opredjeljenje biti nešto za šta će se ljudi 'hvatati'. Smatrala je kako će na taj način srpska javnost naučiti prihvatiti različitost i nadala se da će drugim osobama njene seksualne orijentacije pomoći da se smognu hrabrosti da žive svoj život.



Rekla je da je na funkciji premijerke bila diskriminirana zbog svoje seksualne orijentacije te da baš zbog toga dio zastupnika vladajuće većine u Skupštini Srbije nije glasovao za program vlade koji je predstavljala kao ni za njen tim. Ono što ju je ugodno iznenadilo bile su reakcije građana.



- Pozitivno me je iznenadilo to što je većina građana, čak i onih starijih i tradicionalnijih, to brzo prihvatila i stavila 'ad akta'. Uvijek kada putujem po Srbiji ljudi me dočekaju prisno, bez ikakvih dobacivanja ili uvreda - priznala je Brnabić te dodala kako je uvreda i prozivki bilo upravo tamo gdje ih nije očekivala.



- Istinski me je zapanjilo to što sam od takozvane demokratske i europske elite dobijala, a i danas dobijam, najveće uvrede i neprimjerene komentare, među kojima se svakako ističu nazivi homopremijerka ili pitanja tipa 'imaju li gay premijerke neki poseban tretman na robiji'. Oba ova komentara došla su od ljudi koji su se u prošlosti predstavljali kao izuzetno liberalni, ali je prava istina očigledno mnogo drugačija - ispričala je novinarima 'Ponosa'.



Premijerka navodi i da diskriminaciju trpi od političkih neistomišljenika. Kaže i da teško da ima imena koje nisu upotrijebili za nju, "od homopremijerka, preko toga da ne znaju da li da mi se obraćaju sa gospodin ili gospođica, do toga da me zovu brate ili dečko, Pantela (zbog navodne sličnosti nogometašu Marku Panteliću), sultanija...".

- Ali dobro. Moja nada je da će se "ispucati" na meni, da će polako naviknuti da nema razlike u jednoj osobi, u njenim ljudskim kvalitetama ili nedostatku istih, da smo svi u tom smislu isti i jednaki, bez obzira je li netko 'straight' ili LGBT, da će vremenom to prestati biti tabu i zanimljivo, da će prečestom i pregrubom upotrebom ta oštrica prema drugim ljudima otupjeti - zaključila je srpska premijerka.