Slovenci tvrde: U Savudrijskoj vali došlo je do prvog fizičkog incidenta!

Slovenski POP TV objavio je da je u Savudrijskoj vali došlo do prvog fizičkog incidenta između hrvatskih i slovenskih ribara.



Od trenutka kada je Arbitražni sud, kojeg hrvatska strana ne priznaje, presudio da Sloveniji pripada tri četvrtine zaljeva, policija obje države ribarima je izdavala kazne koje oni nisu plaćali.



Međutim, prema navodima Slovenaca, prošlog četvrtka došlo je i do prvog incidenta među ribarima, prenosi Jutarnji.



Slovenska policija je za POP TV potvrdila da je hrvatski ribar sa svojim plovilom prešao preko mreže kolege Slovenca iako je mreža bila pravilno označena. Također, tvrde da je hrvatski brod plovio na dijelu zaljeva za koji Slovenci smatraju da je njihov.



- Napravio je to bez ikakvog povoda - rekla je žrtva napada.



Nakon prolaska preko mreže proradila je vruća krv i samo je pravovremena reakcija hrvatske i slovenske policije spriječila veći incident, pišu Slovenci.



Također, tvrde da je šteta koji je pretrpio slovenski ribar nekoliko tisuća eura i sve bi na kraju moglo završiti na sudu. Hrvatski ribar mogao bi dobiti kaznenu prijavu za uništenje tuđe imovine, pojasnili su u policiji.

Incident potvrdila i istarska policija Oštećenje mreža slovenske ribarice povod je prijetnji i nemilog događaja koji se u četvrtak ujutro dogodio u Savudrijskoj vali, potvrdila je Hini u subotu navečer istarska policija. Po riječima glasnogovornice policije Nataše Vitasović umaška policija je u četvrtak zaprimila prijavu umaškog ribara da mu je prijetio slovenski ribar nakon što je prilikom ribolova u Savudrijskoj vali njegova kočarica prešla preko mreža slovenske ribarice i pritom ih oštetila. Prema prijavi umaškog ribara to je bio povod prijetnji koji mu je uputio slovenski ribar kojom prilikom, prema navodima policije, nije došlo ni do kakvog fizičkog sukoba. "Slovenski ribar je oštećenje mreža prijavio slovenskoj policiji dok je umaški ribar podnio kaznenu prijavu protiv slovenskog ribara zbog upućenih mu prijetnji" - izjavila je glasnogovornica Vitasović koja je ponovila kako je povod ovom događaju bilo oštećenje mreža a ne spor oko crte razgraničenja u Savudrijskoj vali. Hina