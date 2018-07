Milijuni ljudi gledaju u nebo: večeras možete uživati u najduljoj mjesečevoj pomrčini  u ovom stoljeću; Pogledajte spektakularne fotografije sa svih strana svijeta

Ljudi diljem svijeta zadivljeno u petak promatraju "krvavi Mjesec", najdulju pomrčinu Zemljina prirodnog satelita u 21. stoljeću.

Od Rta dobre nade do Srednjeg istoka, od Kremlja do Sydneya, tisuće ljudi uperile su oči u nebo, nadajući se da će vidjeti narančasti, tamnocrveni i smeđi Mjesec, koji mijenja boju kako ulazi u Zemljinu sjenu.



Potpuna pomrčina trajat će sat, 42 minute i 57 sekundi, a prethodit će joj i uslijediti djelomična pomrčina. Mjesec će u sjeni Zemlje biti ukupno tri sata i 54 minute.



Maksimalna pomrčina, u 22 sata i 22 minute, vidjet će se iz Europe, Rusije, Afrike, Srednjeg istoka, većeg dijela Azije i Australije, iako bi oblaci na nekim mjestima mogli prekriti Mjesec.



Mjesec je na Srednjem istoku izašao iznad Velike džamije šeika Zajeda u Abu Dabiju, a u Keniji iznad gnijezda roda na stablima u Nairobiju.



Uoči pomrčine, zatvoreni su hramovi uz obale indijske rijeke Ganges, a entuzijasti u Singapuru postavili su teleskope na Južnom doku Marine.



Najdulja ovostoljetna pomrčina poklopit će se s najvećim približavanjem Marsa Zemlji u posljednjih 15 godina pa će promatrači imati uzbudljivi dvostruki astronomski ugođaj.



Mars će se nadviti nad Mjesecom što će se na nebu moći vidjeti golim okom. Naš susjedni planet bit će neuobičajeno velik i svijetao, udaljen samo 57,7 milijuna kilometara od Zemlje na svojoj kružnoj orbiti oko Sunca.



Potpuna pomračina Mjeseca zbiva se kada se Zemlja nađe u ravnini točno između Mjeseca i Sunca i upija zrake svjetlosti koje normalno obasjavaju naš satelit svjetložutom bojom.



Mjesec putuje do sličnog položaja svakog mjeseca, ali nagib njegove orbite određuje prolazi li iznad ili ispod Zemljine sjene. Zbog toga pomrčina Mjeseca nije tako česta.



Kada se sva tri nebeska tijela poredaju jedno za drugim, Zemljina atmosfera raspršuje plavu svjetlost prema Suncu reflektirajući crvenu svjetlost na Mjesec te mu tako daje ružičasto rumenu boju. To se naziva "krvavim Mjesecom".