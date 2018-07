Bivša desna ruka Donalda Trumpa i vlasnik zloglasnog desničarskog portala najavio novu misiju: Srušit ćemo EU. Ubrzo ćete u Europi imati samo pojedinačne države

Bivši glavni savjetnik Donalda Trumpa i vlasnik zloglasnoga desnog web-portala Breitbart News najavio je u razgovoru za američki The Daily Beast svoju novu političku misiju: protjerivanje Georgea Sorosa i pokretanje nove desničarske revolucije u Europi.



Stephen Bannon, dugogodišnji otvoreni zagovornik rasističke konzervativne desnice koji je donedavno sjedio na nekoliko koraka od Ovalnog ureda Bijele kuće, utemeljio je fundaciju "The Movement", koja bi ubrzo trebala postati generator jačanja svih desno-populističkih snaga u Europi. Već na proljetnim izborima za Europski parlament, sa svojim europskim partnerima Viktorom Orbanom, Sebastianom Kurzom, Marine Le Pen, poljskim konzervativcima, Švedskim demokratima, Janezom Janšom, Pokretom Pet zvjezdica i Matteom Salvinijem, Andrejem Babišem, Geertom Wildersom i raznim antiimigrantskim skupinama, a vjerojatno i pokojim ponosnim hrvatskim domoljubom, kani osvojiti čak trećinu bruxelleskih zastupničkih klupa i postati nezaobilazan europski politički faktor.

Plagiranje modela

Bannonova će neprofitna organizacija, s vjerojatnim sjedištem u Bruxellesu, biti središnje mjesto za donacije i PR-ovske savjete zainteresiranim desnim populistima kojim porukama "ciljati" publiku i okrupnjavati razbijenu scenu. Nakon što je smijenjen s funkcije glavnog stratega američkoga predsjednika, Bannon planira postati glavni izvoznik političke platforme "trumpovštine" na Stari kontinent, ispunjavajući time i želju bivšeg šefa da ujedinjenu Europu pošto-poto baci na koljena. Bannonov projekt koncepcijski zapravo nije ništa doli desničarsko plagiranje modela i misije Soroseva "Otvorenog društva", koje europske lijevo-liberalne stranke, medije i političke pokrete financira još od 1984. godine, i to donacijama koje su do danas premašile 33 milijarde dolara. To Trumpov bivši glavni strateg i ne krije, obznanjujući kao osobni cilj pobjedu nad Sorosem, no to je puno lakše reći nego odriješiti kesu s milijardama. Šansu za globalni europski desničarski uspon Bannon je, po vlastitu priznanju, shvatio nakon što je britanska desnica s vrlo malo novca trijumfirala u referendumu za Brexit i nakon što je na talijanskim izborima pobijedio populist Matteo Salvini."Sa samo sedam milijuna funti iz EU-a je katapultirana najjača europska ekonomija, a talijanski desni populisti su nadzor nad sedmom ekonomijom svijeta preuzeli peglajući privatne kreditne kartice u kampanji", izjavio je za The Daily Beast Stephen Bannon, ne krijući osobno divljenje.

Smrt integracija

Neke od tih procesa je, po vlastitu priznanju, promatrao izbliza, a kad je postao svjestan da desničarski pokreti u Europi međusobno malo ili nikako ne surađuju i nisu umreženi, došao je do ideje da ih pokuša okupiti pod posuđenom povijesnom egidom "Nacionalisti svih zemalja, ujedinite se!".Steve Bannon opisuje kao tipične predstavnike slabih temelja Europe koje će relativno lako pregaziti, a jedinog sebi dostojnog rivala vidi u Georgeu Sorosu. Uvjeren je da će političku budućnost Starog kontinenta u idućim godinama definirati njih dvojica. Čovjek koji je i za namještenja u Bijeloj kući sebe volio nazivati "Darth Vederom koji više voli vladati u paklu nego mirno živjeti u raju" siguran je i u skoru smrt europskih integracija, kojoj već iduće godine kani nesebično pridonijeti."Ubrzo ćete u Europi imati pojedinačne države nacije s vlastitim identitetom i vlastitim granicama i taj će prebačaj biti trenutačan, čim okrenemo prekidač", obećava bivši američki dužnosnik čiji su senzacionalni naslovi i teorije zavjere po mnogima svojedobno presudno utjecale da se Donalda Trumpa ugura u Bijelu kuću.