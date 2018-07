Očekuje se da će broj žrtava poažara u Grčkoj narasti, objavljen video piromana; Svjedokinja opisuje scene užasa: Vidjela sam vatru kroz prozor hotela, mislila sam da će eksplodirati!

Spasioci u Grčkoj u srijedu nastavljaju pretraživati izgorjele domove i automobile, a očekuje se da će broj žrtava požara biti veći od dosadašnja 74 mrtva i 187 ozlijeđena.



Mnogi ljudi pobjegli su u more u pokušaju da izbjegnu plamen koji se uz jak vjetar širio gradovima pored Atene, opustošio borovu šumu pretvorivši je u pepeo i razorio stotine zgrada.



Grčki mediji opisali su katastrofu kao "nacionalnu tragediju", a premijer Aleksis Cipras skratio je posjet Bosni i najavio trodnevnu nacionalnu žalost.



Vlasti još ne znaju točno koliko je ljudi nestalo u požaru koji je izbio u ponedjeljak, a vatrogasci se i dalje na nekim područjima bore s vatrenom stihijom.



Stanovnici i prestrašeni turisti koje je vatra iznenadila u njihovim kućama bježali su pješke ili u automobilima. Fotograf AFP-a vidio je izgorjela tijela ljudi i pasa.



Bili su zbijeni u malim skupinama "možda obitelji, prijatelji ili stranci, isprepleteni u posljednjem pokušaju da se zaštite dok su pokušavali doći do mora", rekao je.



Dok svjetski vođe, uključujući papu Franju, potvrđuju svoju solidarnost, Atena je rekla da će u srijedu na mjesto događaja stići 308 stručnjaka koji bi trebali procijeniti štetu.



"Ali problem je što se još uvijek krije ispod pepela", rekao je zamjenik šefa hitnih službi.



Broj žrtava mogao bi premašiti broj poginulih u požarima od kojih je stradao 2007. otok Evia, a u kojima je život izgubilo 77 ljudi.

Među žrtvama je jedna osoba iz Belgije, rekao je belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reynolds, a poljske vlasti su potvrdile da su poginuli Poljakinja i njezin sin.



Oko 187 ljudi je hospitalizirano, među njima oko 12 djece i to većina u "ozbiljnom stanju", rekle su vatrogasne službe.



Dramatična snimka pokazuje ljude koji bježe u automobilima u turističkoj regiji Attica u kojoj je proglašeno izvanredno stanje.

Atanasia Oktapodi, čija je kuća okružena borovom šumom, rekla je da je najprije vidjela vatru koja se spuštala niz brdo a "pet do deset minuta kasnije bila je u mom vrtu".



"Potrčala sam kao luda, dojurila do plaže i gurnula glavu u vodu. Tada je stigao patrolni čamac", rekla je 60-godišnjakinja.

Ljetovalište više ne postoji



Glasnogovornica vatrogasne službe Stavrula Maliri rekla je da vatrogasci još uvijek pretražuju ima li žrtava te da primaju desetke poziva ljudi koji traže svoje bližnje.



Vjetar brzine više od 100 kilometara na sat u Matiju prouzročio je "iznenadno napredovanje požara" kroz selo, rekla je Maliri.



"Mati više ne postoji", rekao je gradonačelnik susjedne Rafine Evangelos Burnos dodajući da je uništeno više od tisuću zgrada i 300 automobila.



"Vidjela sam vatru kroz prozor hotela. Mislila sam da će eksplodirati", rekla je Alina Marzin, 20-godišnja njemačka turistica koja je bila u hotelu Capo Verde u Matiju u ponedjeljak navečer s bratom i roditeljima.



Pokušavajući pobjeći pred plamenom najmanje je šest ljudi poginulo u moru. Oko 715 ljudi evakuirano je čamcima do Rafine, rekle su vlasti.



"Ljudi su šokirani, izgubljeni. Neki od njih sve su izgubili: djecu, roditelje, domove", rekla je glasnogovornica Crvenog križa Džordžia Trisbioti.



Šef Europske komisije Jean Claude Juncker putem Twittera je poručio da EU "neće štedjeti napora da pomogne Grčkoj i njezinu narodu", a papa Franjo je naglasio da osjeća "duboku tugu", osjećaje koje su ponovili EU i čelnici NATO-a.



Ministar unutarnjih poslova Panos Skurletis rekao je da je prioritet ugasiti vatru koja još gori u Kimeti, 50 kilometra od Atene.



Dužnosnici razmatraju mogućnost da je požar podmetnut, da su to učinili kriminalci kako bi opljačkali napuštene domove.



"Zaista sam zabrinut zbog istodobnog izbijanja tih požara", rekao je Cipras a tužitelji vrhovnog suda najavili su da otvaraju istragu o uzrocima požara.

Objavljen video piromana

Grčka policija, s obzirom na način na koji je vatra buknula, sumnja da je požar podmetnut, prenosi RTL. U prilog toj teoriji ide i video snimka koja se pojavila, a koja prikazuje nepoznatog muškarca kako podmeće požar.

Na snimci se jasno vidi kako čovjek pali neki predmet te ga baca, a odmah iza toga se vidi veliki plamen. Kada je vidio ljude, muškarac je pobjegao u nepoznatom smjeru.