Kako smo već izvijestili, predsjednica udruge "Majke Srebrenice" Hatidža Mehmedović umrla je u nedjelju navečer od teške bolesti. Mehmedović je u masakru kojega su u srpnju 1995. u Srebrenici počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba ostala bez supruga Abdulaha (44), te sinova Almira (18) i Azmira (25).



I onda se nakon smrti žene heroja javila nekakva politička spodoba iz mraka, koja se odaziva na ime Vjerica Radeta, a članica Šešeljeve radikalne stranke i 'uvažena' zastupnica srpskog parlamenta. Vjerici je očito drago što je umrla Hatidža, pa je onda s veseljem i bestijalnošću kakva se rijetko viđa napisala na Twitteru:

- Čitam umrla Hatidža Mehmedović iz udruženja biznismenki Srebrenice. Tko će je sahraniti. Muž ili sinovi?! - napisala je političarka koja je šokirala cijelu BiH, ali i Srbiju. Tek nakon reakcija javnosti obrisala je tu poruku. Međutim, brisanje neće oprati zločesti jezik ove političarke.



U komentaru za Al Jazeeru Dragan Bursać osvrnuo se na Radetin postupak.



- Pravo je pitanje: Tko će sahraniti zlo koje se odaziva na ime Vjerica Radeta, jer od takvog zla ljudi bježe i kad se u smrt vraća; a Hatidžu je sahranio cijeli svijet koji će je vječno pamtiti - navodi Bursać, ističući da ovakvu jednu bestijalnost može smisliti i plasirati čisto ZLO.



- Ne budala, ne psihički bolesnik kojemu je potrebno liječenje, ne neki zabavljač, nego čisto nepatvoreno zlo. Dosta ljudi je nakon čitanja i humanog zatomljavanja bijesa u sebi reklo onako na prvu, nemojte širiri ovakve vijesti niti davati na značaju monstrumu. Ali nije li sveta ljudska i novinarska dužnost raskrinkati zlo i uperiti prst na njega. A u ovom slučaju zlo ima ime i prezime, ima svoj ružni humanoidni oblik, a bogme ima i funkciju.



Preciznije više funkcija. Vjerica Radeta je potpredsjednica Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta je zastupnik u skupštini Srbije, a Skupština je da podsjetimo poslije Ustava drugi po snazi političko-pravni ešalon. A Vjerica nije obična poslanica, ona je potpredsjednica Skupštine (sic!). Da, dobro ste pročitali. Osoba koja se sprda s kostima ubijenih u srebreničkom genocidu je potpredsjednica Skupštine Srbije, pa nam obnašanje takve jedne funkcije ne dozvoljava da šutimo - piše Bursać.



Bursać kaže i ovo o umrloj Hatidži Mehmedović.



- Hatidža je u nedjelju preminula. Savjest moje zemlje i suza na licu mojih naroda. Bol do neba i opomena vječna. Hatidža je u genocidu koji je počinjen u Srebrenici 1995. godine izgubila dva sina, supruga, brata i gotovo svu rodbinu. Ostala je Hatidža tada bez supruga Abdulaha, koji je imao 44 godine, te bez dvojice sinova, Almira i Azmira, koji su imali 18 odnosno 25 godina. I Hatidža je u svoj boli ovoga svijeta do zadnjeg dana svog života ostala istrajna i uporna u borbi za širenje istine, za pronalazak ubijenih, za saznanje čovječanstva o srebreničkom genocidu. Hatidža Mehmedović je bila savjest cijelog čovječanstva. Od medijskih superstarova s one strane Atlantika, do običnog dobrog čovjeka bosanskog. Možete pomisliti da je najtužnija smrtovnica na svijetu Hatidžina. Ona se sahranjuje, a među ožalošćenim nema nikog svog. Ali to je privid. Iskrivljena slika. Među ožalošćenima smo svi mi, ljudi. Svih nacija, rasa, političkih pogleda, svjetonazora, ljudi Planete Zemlje.

Hatidža ne može u istu rečenicu s monstrumom. Niti u isti pasus.



S druge strane je zlo, poput Vjerice Radete. To zlo s imenom i prezimenom i sve opet jednako ružnom pojavom. Jer zlo je ružno. Pokazuje nam se takvo, da ga lakše prepoznamo.



Ovo zlo nema niti roda ni poroda i umrijeti će samo, od svijeta i sebe otuđeno. Teško i sporo, jer ni smrt ne voli zlo. Ali, upamtite, zbog budućnosti ovaj monstrum ne smije ostati zaboravljen. Jer tako nastaju monstrumi. Kada im se ne sankcioniraju i zaborave monstruozni naumi - piše Bursać čiji cijeli komentar možete pročitati OVDJE.