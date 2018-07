Nigerijci se tek jučer vratili u domovinu nakon Mundijala, Vlada morala u Rusiju poslati avion po 152 navijača!; 'Nisu imali za obrok, a kamoli za povratnu kartu kući'

Mnogi Hrvat je u navijačkoj euforiji povodom Svjetskog nogometnog prvenstva impulzivno letio u Rusiju, peglao kartice i kupovao karte za finale ne pitajući za cijenu, no još nije zabilježen slučaj da je itko dekintiran naposljetku zaglavio u zemlji Vladimira Putina nemajući ni za obrok, a kamoli za povratnu kartu.



Za razliku od koliko-toliko kontroliranih Hrvata, skupina od 152 strastvena Nigerijca, čija je reprezentacija zadnju utakmicu protiv Argentine odigrala prije gotovo mjesec dana (26. lipnja), tek je jučer dotaknula rodno afričko tlo.

A to može zahvaliti isključivo nigerijskoj vladi, koja je po njih poslala poseban čarter, nakon što su oni ostali bez prebijenog eura i ikakve mogućnosti za povratak.



„Grupa od 152 Nigerijca napokon se ukrcala na avion i na putu su za Abuju" – priopćio je jučer glasnogovornik nigerijskog ministarstva vanjskih poslova Elias - Fatile.



Sudeći po izjavama nigerijskih vlasti, najveći broj njihovih građana zaglavio je u Ruskoj Federaciji zbog malih platežnih mogućnosti i kronične dekintiranosti, a samo manji dio njih postao je žrtva pojedinih turističkih agencija koje su im otkazale povratne karte a da o tome nisu niti obavijestile putnike. Većina nigerijskih državljana u nevolji bila je u dogovoru sa svojim veleposlanstvom odnedavno smještena po hostelima oko Moskve, a vladinim zalaganjem bila im je osigurana i osnovna prehrana.



Rješavanje pitanja njihova povratka na vjekovna ognjišta ipak nije išlo preko noći: tek nakon što je predsjednik Nigerije Muhammadu Buhari početkom prošlog tjedna javno obećao da će se svi njihovi državljani iz Rusije vratiti svojim domovima, uslijedila je operacija spasa preko državnog aviona.



Nigerija je po broju stanovnika daleko najveća afrička zemlja - broji više od 186 milijuna ljudi, a samo u razdoblju od 1990. do 2008. povećali su se za gotovo 60 milijuna stanovnika.



Stotinu pedeset i dva građanina minorna su skupina za toliku brojku, pogotovo uzme li se u obzir još i gustoća naseljenosti od gotovo 200 ljudi po četvornom kilometru, no vratiti siromašne, ali vjerne navijače kući bilo je primarno pitanje državne časti. I zadnji novčić dali su kako bi odgledali samo tri utakmice (protiv Hrvatske, Islanda i Argentine), te je trošak operacije za ovu mahom agrarnu ekonomiju pao u drugi plan.

Bez obzira na siromaštvo, ne treba gubiti iz vida da je Nigerija jedna od rijetkih afričkih zemalja koja plaća svoje račune. U travnju 2006. godine postala je prva država crnog kontinenta koja je u potpunosti isplatila vanjski dug od više od 30 milijardi dolara, koji je dugovala Pariškome klubu.

A sljedeći strateški cilj im je do 2030. godine okončati siromaštvo u svim tamošnjim raskošnim oblicima.

Davor KRILE