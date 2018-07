Svjetski mediji i dalje opčinjeni Kolindom; Pojavile se urnebesne lažne vijesti, a Španjolci poručuju: Posudite nam je, da pokaže našoj korumpiranoj vlasti kako treba vladati

Mediji diljem svijeta, ali i razni blogovi i Facebook stranice su i dalje zadivljeni, mogli bismo reći i opčinjeni hrvatskom predsjednicom. Kažu da je lijepa, pravedna, poštena, snalažljiva. Sve sami superlativi, međutim ne navode se izvori tim tvrdnjama.

No, pojavile su se i 'fake' vijesti vezane uz Kolindu Grabar Kitarović. Naime, u Španjolskoj, SAD-u i Italiji kruži meme sa slikom predsjednice u kojem se navodi, da je prodala državni avion, zatim da je prodala državne mercedese i vratila novac državi, potom da je smanjila svoju i ministarske plaće, povećala plaće radnicima.

Zatim da govori sedam jezika. Na kraju tog memea Španjolci se pitaju: Zašto ne posudimo Kolindu na nekoliko dana da pokaže ovoj našoj korumpiranoj vlasti kako treba vladati.

No, Kolinda ništa od gore navedenog nije napravila, a i da je htjela to nije mogla učiniti jer po Ustavu to nije u opisu posla našeg predsjednika države.

- Radim u Madridu i hrvatska predsjednica je osvanula na svim portalima, novinama. Čak mi kolegice na mobitel šalju memeove u kojima je Kolinda. U jednu ruku mi je drago jer se čuje za Hrvatsku, ali ipak u drugu i nije jer se pretjeruje i na kraju je sve postalo 'fake news' - kaže nam Splićanin koji nam je i poslao fotografiju Kolinde na kojoj su opisane njene 'supermoći'.



Na YouTubeu pojavljuj se videa u kojima se navodi "10 zanimljivih činjenica o Kolindi". Pa je tako činjenica broj jedan: Ona je najslađa predsjednica na svijetu. Zatim navode da je Kolinda za pobačaj, te da je njena kćer vrlo zgodna. Jedna od većih bedastoća na tom videu je da je naša predsjednica najmoćnija žena na svijetu?! Kao jedna od činjenica se navodi i ona da bi svog sina poduprla u životu ako bi joj rekao da je gay....

Mediji su već pisali kako je jedna od najsmješnijih lažnih tvrdnji ona kako je hrvatska predsjednica vozila autobus s vatrenima. Taj status se podijelio na desetke tisuća puta, od Afrike, Australije...

A u komentarima ispod te fotografije na kojoj je doista vozačica autobusa, ali naravno ne Kolinda Grabar Kitarović, ljudi pišu hvalospjeve hrvatskoj državnici.

Sada smo se doista uvjerili koliko je moćan i zarazan fenomen 'fake newsa' na internetu.