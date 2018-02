Vučić pred dolazak u Zagreb: Moji u četnicima nisu bili. Hrvati su nam spalili sve kuće, a mi niti jednu

- Ne uzrujavam se zbog kampanje koja se vodi u Hrvatskoj protiv mene, moj posao podrazumijeva da ne reagiram osobno, već da radim u interesu Srbije i njenih građana - rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg dolaska u Zagreb.



- Ne bojim se doći, vodit će računa tamo o meni, ne sekiram se, to me uopće ne zanima. Moj je posao da brinem o narodu, a narod o meni, rekao je.



Srpski predsjednik je u Beogradu najavio da će razgovarati i s kardinalom Josipom Bozanićem i najvišim predstavnicima Katoličke crkve u Hrvatskoj.



- Moj razgovor s kardinalom vrlo je važan za daljnje unapređenje povjerenja katolika i pravoslavaca, kao i za bolji odnos koji treba postojati između dvije crkve.



Iz crkvenih krugova Jutarnji saznaje da bi se moglo razgovarati i o kardinalu Alojziju Stepincu, ali i mogućim planovima za dolazak pape Franje u Srbiju. Naime, Vatikan već duže vrijeme iskazuje želju da papa posjeti Beograd, što bi na neki način bila odskočna daska i za njegov put u Rusiju. Državne vlasti Srbije su do sada otvorile vrata za takvu mogućnost, a potrebna je i suglasnost crkvenog vrha Srpske pravoslavne crkve.



Vučić se osvrnuo i na prozivke u Hrvatskoj da je 'bahati četnik', što se čulo i kada se poteglo pitanje ratne odštete od strane premijera Plenkovića.



- To je priča o maču s dvije oštrice, ako sam zbog toga četnik. Ni sa očeve ni sa majčine strane slučajno se dogodilo da nitko nije bio u četnicima. Ako pričamo o posljednjem ratu, moj otac je iz Čipuljića kod Bugojna i Hrvati su nam spalili sve kuće, a mi niti jednu. Možda se u uvredama i napadu koje netko organizira ponajbolje vidi njegova slabost, a ne ona koga vrijeđate.



Vučić tvrdi da se od 1990. do 1992. nije bavio politikom, već tek od rujna 1993. i 'kada se izgovaraju nekakve gluposti i govore neistine to treba imati na umu'.



Vučić tvrdi da ide u Hrvatsku 'da učinimo nešto zajedno za budućnost' i da očekuje da će se razgovarati o nestalima, granici, odnosu prema manjinama, te unapređenje gospodarskih odnosa. Iako je bilo naznaka da će za vrijeme dvodnevnog posjeta Vučić spomenuti i ispriku zbog retorike koju je imao devedesetih to se vjerojatno neće dogoditi.



- Nisam netko tko voli da ga se primorava na bilo što, a mnogo više od isprika za koje ne znam što su nam donijele sam za to da se vidi što se može učiniti za Srbe u Hrvatskoj i Hrvate u Srbiji.



Vučić kaže da se ne udvara ni građanima Srbije, pa neće ni hrvatskom rukovodstvu, prije svega premijeru Andreju Plenkoviću koji je najavio da želi razgovarati o ratnoj odšteti.



Na pitanje očekuje li da će Srbi iz Vrginmosta, koji bi tijekom boravka u Hrvatskoj trebao posjetiti, biti otvoreni u obraćanju njemu, Vučić je odgovorio da ne očekuje, ali da očekuje da prepozna šta su poruke i problemi.



- Nitko neće sasvim slobodno govoriti, ali dobro je da se čujemo, rekao je Vučić, kojeg su citirale Večernje novosti.



Izjavio je i da vjeruje u dobru namjeru Kolinde Grabar Kitarović i da u Zagreb, 'kao što Srbija i inače radi, nosi poruku mira i neophodnosti stabilnosti u regiji, jer se samo na taj način može osigurati daljnji razvoj'.



Odgovarajući na pitanja novinara o atmosferi koja je stvorena u Zagrebu pred njegov posjet, uključujući pozive da rolete budu spuštrene, te prosvjede koji se najavljuju, rekao da kada se spuštaju rolete, ne može se dobro vidjeti, kao što kada se lupa u lonce ne može dobro čuti.



- Idem vidjeti sve što trebam vidjeti i čuti sve što trebam čuti, rekao je Vučić.



Dodao je da očekuje da će u Hrvatskoj biti i raznih stvari, trikova, da mu govore uvredljive riječi i šalju takve poruke.



- Ne sumnjam da će toga biti, rekao je, ali i naveo da je u srpsko-hrvatskim odnosima riječ o dugom procesu, u kojem će svi morati razumjeti da ne možemo jedni bez drugih.



- Ali neću dozvoliti nikome da ponižava Srbiju, taj film nećete gledati, dodao je i podsjetio na događaje u Srebrenici, navodeći da ni tada, kada mu je bio život ugrožen, 'nije saginjao glavu'.



- Rekao sam sebi: nemaš pravo saginjati glavu, predstavljaš Srbiju i na to nemaš pravo, dodao je.



Upitan postoji li mogućnost da tema razgovora bude i ratna odšteta jer na njoj i dalje inzistira hrvatski premijer Andrej Plenković, Vučić je istaknuo da za srpsku stranu nema tabu tema te da će Plenković u tom pogledu dobiti odgovoran i ozbiljan odgovor.



- Samo kažem da će on dobiti ozbiljan i odgovoran odgovor srpske strane i nemamo problem s otvaranjem bilo koje teme, rekao je.

Stefanović: Vučićev posjet Hrvatskoj je rizičan

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je u nedjelju da je predstojeći posjet srbijanskog predsjednika Hrvatskoj "rizičan", a objavljivanje trase njegova kretanja nazvao je "neuobičajenom praksom".



Aleksandar Vučić stiže u ponedjeljak u nekoliko puta odgađani posjet Hrvatskoj, u vrijeme napetih odnosa između dviju država opterećenih teškim naslijeđem rata 1990-tih i osjetjlivim temama iz Drugog svjetskog rata.



Stafanović je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao kako je "od početka puno problematičnih stvari u vezi sa tim posjetom".



"Stvara se užasna atmosfera, vidjeli ste tko se sve u hrvatskoj javnosti oglašava o našem predsjedniku, koji je kriv zato što je rekao jednu rečenicu – da ne bi savjetovao da ratna odšteta bude tema", rekao je potpredsjednik vlade Stefanović.



Naglasio je kako Vučić "neće dati da neko ponižava Srbiju". "Zbog jedne rečenice proglašavaju ga četnikom, iako nikakav četnik nikada nije bio, proglašavaju ga nekakvim zločincem, čovjek nije počinio nikakav zločin", ocjenio je Stefanović.



Pojasnio je zašto misli da je posjet Vučića Hrvatskoj rizičan. "Ne kažem da zemlja domaćin nema instrumente da rizik bude manji, ali se jednostavno potiče netrpeljivost i mržnja. I onda imate situaciju da, uz atmosferu koju stvarate, dozvolite da se ljudi okupljaju na tim mjestima gde će Vučić biti. To vam je kao da prizivate da se dogodi neko čudo, daleko bilo", kaže srbijanski ministar.



Na pitanje razmatra li predsjednik mogućnost otkazivanja ili odgode posjeta, Vučićev čovjek od povjerenja u Srpskoj naprednoj stranci ustvrdio je kako "on (Vučić) nije čovjek koji razmišlja o sigurnosnom aspektu".



"Teško mi je s njime o tome razgovarati. On kaže 'Moj posao je graditi mir u regiji, boriti se za interese Srba, za dobre odnose između Srbije i Hrvatske, hoću svojim odlaskom napraviti nešto novo, postići neki napredak'" rekao je Stefanović.



