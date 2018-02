Uhićeni zloglasni teroristi koji su pogubili Davida Hainesa, udovica is Siska poručuje: Dovedite te pse meni i dajte mi šest sati s njima!

Dragana Haines, Sisčanka čijeg su supruga David 2014. pogubili islamski teroristi, nakon uhićenja dvojice terorista koji su izvršavali pogubljenja poručila je: ''Dovedite te pse meni. Ili me odvedite gdje god jesu, dajte mi šest sati sa svakim od njih. Obećavam da će biti živi nakon što završim s njima. Nisam sigurna da će to htjeti biti'', piše The Times.



Islamski teroristi likvidirali hrvatskog zeta, obitelj u Sisku u očaju: Bio je odličan čovjek, veliki prijatelj Hrvatske



Sisački zet David Haines zaslužan je za obnovu Kašića i Islama Grčkog



Alexanda Kotey i El Shafee Elsheikh dvojica su zarobljenih članova skupine ''Beatles'', britanske ISIS ćelije koja je obezglavljivala zapadne taoce, prenosi Dnevnik.hr.



Trenutačno ih drže kurdske snage u Siriji koje podržava SAD. Britanski ministar obrane Tobias Ellwood nastoji da ih se ne zatvori u ozloglašenom američkom zatvoru Guantanamu, nego da im se sudi na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Haagu.



David Haines u Siriji je radio kao humanitarni djelatnik kada je otet i pogubljen. Ćeliju koja ga je zarobila predvodio je Mohammed Emwazi, poznat kao Jihadi John koji je ubijen 2015.