Privatni iznajmljivači štite svoju imovinu za svega 15 kuna mjesečno

Iz godine u godinu privatni iznajmljivači ulažu dodatan trud, vrijeme i resurse kako bi se pripremili za novu turističku sezonu i dolaske gostiju, te se nadaju ostvariti čak i bolje rezultate nego protekle godine. Oni koji su poslovali uspješno na kraju svake sezone razmišljaju o ulaganjima koje će im osigurati veću zaradu i učiniti novu sezonu još uspješnijom. Ulaganja su različita i svaki vlasnik odlučuje prema vlastitoj potrebi u što će i koliko uložiti zaradu od prošle sezone. Neki proširuju prostore, grade nove prostorije, ulažu u dodatne sadržaje, primjerice izgradnju bazena, preuređuju postojeće apartmane ili samo osvježavaju prostor novim detaljima i dekoracijama.

Svaki iznajmljivač, osim od loše turističke sezone, strahuje i od neugodnih događaja koji mogu ugroziti njegovu investiciju i zadovoljstvo gosta. Iako se svi nadaju da nesreća,neželjeni gosti, kvarovi, poplave ili požari neće zadesiti baš njih, svakako je, uz nadu, dobro imati i osiguranje na koje se može osloniti.

Ljetni period u Hrvatskoj ne znači uvijek sunce i plavo nebo. Povremena olujna nevremena praćena tučom rezultiraju poplavljenim kućama i razbijenim prozorima. Požari nažalost obilježavaju svaku sezonu u našoj zemlji.



Klijentica CO-a Sanja (47) iznajmljuje dva apartmana u Trogiru podijelila je svoje iskustvo iz kolovoza: „Požari su mi bili blizu kuće, samo s druge strane ceste. Na sreću, nisu oštetili objekt, a ja sam samo razmišljala kako ću zvati mog savjetnika za osiguranje ako se nešto dogodi. To sam i napravila, dva tjedna nakon, kada su se odjavili gosti iz Austrije, čije je dijete nehotice loptom razbilo velika staklena vrata između boravka i hodnika. Brzo su oni utvrdili što je, isplatili mi iznos i ja sam u kratkom vremenu sanirala štetu.“

Kao što Sanja navodi, nisu samo prirodne katastrofe uzrok šteta na imovini. Uslijed velikih vrućina i nepažljivog rukovanja roštiljem gosti mogu izazvati požar te oštetiti dio apartmana, ako ne i cijelu kuću.

Nerijetko čitamo o provalama koje naprasno prekinu uživanje u odmoru i gostu i vlasnicima objekata, a koje se događaju u luksuznim objektima, vilama s bazenima, no i u jednostavnim prostorima za najam. U stresne situacijeubrajaju se i izlijevanje vode iz cijevi ili kvar na perilici koji unište prostore, namještaj i stvari u apartmanima, a obična nepažnja gostiju dovede do raznovrsnih oštećenja u interijeru. Naravno, novi gosti stižu već dan poslije.

Kako bi privatni iznajmljivači, vlasnici apartmana i kuća za odmor bili sigurni, baš kao i gosti koji stižu u posjet našoj zemlji, 'Turist Plus' polica pokriva štete u slučaju oluje, tuče, poplave, bujice, udara groma, ali i štetu na imovini koju nanese gost. Polica u isto vrijeme osigurava i imovinu gostiju, što će za njih svakako biti dodatni plus.

Na primjer, apartman od 30 kvadratnih metara moguće je na deset godina osigurati uz godišnju premiju od svega 172 kune. Riječ je o mjesečnom trošku manjem od 15 kuna, dok ugovorena svota osiguranja iznosi 45.000 kuna. Polica pokriva osiguranje imovine i stvari u kućanstvu. U svakom slučaju najbolje je zatražiti izračun police za konkretnu nekretninu u Croatia osiguranju.

Ne zaboravite da je Turist plus osmišljen upravo s ciljem da zaštiti iznajmljivače od svih nezgoda koje mogu iznenada zadesiti njihovu imovinu, poput požara, poplave, izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, eksplozije, klizanja tla i odrona zemljišta.

Pri kraju ove uspješne sezone, zaštitite se za sljedeću.