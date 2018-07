Nova RBA poslovnica u Splitu

Raiffeisen banka otvorila je svoja vrata klijentima u Splitu, na novoj lokaciji - Svačićeva 10, te smo od sada i na jugu Hrvatske prisutni s novim, unaprjeđenim konceptom poslovnice.



Za sve klijente i one koji će to tek postati pripremili smo i posebne pogodnosti povodom otvorenja, pri ćemu će naša promotivna akcija trajati do 30. rujna ove godine.



Klijentima koji u novoj poslovnici ugovore RBA kreditnu karticu, darujemo jednogodišnje UNIQA putno zdravstveno osiguranje i dodatno 200,00 kuna Zlatne RBICE za potrošnju iznad 1.000 kuna na novougovorenoj kreditnoj kartici.



Svim posjetiteljima naše poslovnice osiguravamo jedinstveno iskustvo koje započinje samim ulaskom u poslovnicu te ih prati kroz sve dijelove poslovnice. Prilikom dizajniranja našeg novog prostora, vodili smo računa o svim klijentskim potrebama na svakoj točki boravka u poslovnici. Uvjereni smo da će klijenti u svakoj interakciji koja se odvija u poslovnici osjetiti dobrodošlicu, brigu za klijenta, zanimljive sadržaje s kojima vam kratimo vrijeme čekanja. Također, vjerujemo da ćete se ugodno osjećati u prostoru koji je dizajniran s puno pažnje, posvećenosti detaljima, stavljajući klijenta u fokus.



Budući da izuzetno cijenimo povratne informacije od klijenata, te da se prema istima unaprjeđujemo kako bismo postali još bolji, svi su klijenti pozvani da nam izlasku ispune kratku anketu zadovoljstva.



Dođite u našu novu poslovnicu u Splitu i uvjerite se da su neobična iskustva zadovoljnih korisnika banke ipak moguća!