U.S. POLO ASSN 50% na cjelokupan asortiman

U.S.POLO ASSN. je brend koji zastupa U.S. Polo asocijacija, zvanična institucija za razvoj i održavanje Polo sporta osnovana prije više od 100 godina u Americi.

Sve počinje sa konjem, lopticom, palicom i željom za pobjedom. Ali Polo nije samo to. U pitanju je izuzetan sport koji inzistira na izazovu da se bude brži, bolji, spremniji, hrabriji, izdržljiviji.

Danas se odjeća pod ovim brendom prodaje u više od 135 zemalja u specijaliziranim dućanima, robnim kućama i retail lancima.

U.S. POLO ASSN. predstavlja kolekciju sa dva brenda koji nose nove teme, sjedinjujući stil i prirodne boje sa retro trendom, ali ipak odražavajući svoje jednostavne linije.

Kolekcija America Cup stavlja crvenu, tamno plavu i bijelu boju u središte pažnje, dok kolekcija Silver Cup miješa sezonske trendy boje i uzorke sa jedinstvenim stilom brenda U.S. POLO ASNN.

Koncept i vizualni identitet ovoga brenda oslikava sve kvalitete polo sporta i stila, tako da kupovina u radnjama U.S. POLO ASSN u Arena Centru, Zagreb i U.S. POLO ASSN u Joker centru, Split osim kvalitetne kupovine, osigurava ugođaj za sva osjetila, kao i doživljaj poput onoga koji nosimo, nakon posjete svjetskim metropolama.

A da bi ste što bolje započeli ljetni shopping, U.S. Polo vam od 21.07.2018. poklanja 50% na cjelokupan asortiman.