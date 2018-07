Jesmo li jači od ugroza na moru?

Na Jadranu je svakog ljeta sve veća gužva. Nautički turizam buja, prevoze se silni putnici i roba, općenito – broj gostiju raste, pa time i mogućnost kojekakvih ugroza koje vrebaju na moru – od plivača koji su precijenili svoje mogućnosti, do istih takvih "kapetana" s navodnicima i bez njih, eko-incidenata poput onoga koji se nedavno dogodio u Istri, a koji je brzo i uspješno saniran. Djelovalo je da se nosimo sa situacijom, problem je riješen dok si udario dlan o dlan, nikakvo se veliko zlo u Raškom zaljevu nije dogodilo, a moglo je; u more su iscurile tone mazuta.

Mediteranska kada

No, je li to bila (samo) sreća u nesreći ili zaista imamo kompetentne službe na moru koje su u svakom trenutku spremne odgovoriti na izazove? Jesmo li takve incidente mogli prevenirati i jesu li propisane primjerene kazne kako bi se krivce natjeralo na odgovornije ponašanje i pridržavanje propisanih pravila? Ništa manje važno nije ni pitanje kome se treba obratiti za pomoć u takvim situacijama – nadležnoj lučkoj kapetaniji, pripadnicima Obalne straže, MUP-u? I znači li poziv 112 rješenje za sve vaše probleme ili spašavanje nije samo u nadležnosti države, nego i privatnih tvrtki koje se bave sigurnošću na Jadranu, a kojima smo onda i dužni platiti to što smo izvukli živu glavu?Imamo li mi kao mala država s dugom obalom i tisuću i kusur otoka dovoljno sredstava, ljudi, brodova, tehničke opreme za brze intervencije na moru kad nastupe nevere i, što je još važnije – kakvi smo s kadrom koji je obučen za takve situacije; rade li to isključivo profesionalci ili humanisti, entuzijasti, volonteri?Jesmo li ovisni o pomoći prekomorskih susjeda i koliko s njima uspješno razmjenjujemo podatke važne za sigurnost plovidbe na Jadranu? Odgovore na ta i ina pitanja vezana uz sigurnost na Jadranu, naročito u ljetnim mjesecima kad se ova naša mala "mediteranska kada" pretvara u modru autocestu, dat će ministri i stručnjaci okupljeni na jednome mjestu, na Pomorskom fakultetu u Splitu, a o svemu ćemo vas podrobno izvijestiti na stranicama ovih novina i na portalu Slobodne Dalmacije.

Teme i dileme

Onima koji su pozvani raspravljati o temi "Sigurnost na Jadranu" – akreditiranim novinarima i ljudima koji žive s morem i od mora – sudionici konferencije objasnit će na koji način funkcionira sustav spašavanja: tko ima kakve nadležnosti i kada se one, moguće, preklapaju, a kad su upravo savršeno koordinirane.A govornici, cijenjeni gosti konferencije u organizaciji Slobodne Dalmacije, dapače najpozvaniji među nama što se nabrojenih tema i dilema tiče, jesu: ministar obrane, ministar unutarnjih poslova dr. sc., ministar mora, prometa i infrastrukture, dr. sc., te panelisti kapetan, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture,iz Odašiljača i veza,, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, iiz HGSS-a.Prvi put na jednome mjestu imamo, dakle, sve odgovorne za nesreće svih vrsta na moru; i prvi put ćemo ih suočiti s potrebom osnivanja zajedničkog stožera koji bi znalački upravljao takvim kriznim situacijama, kao što, primjerice, odgovorni u centru u Divuljama (Situacijsko operativno središte) reagiraju u slučaju požara, a baš su ih oni koji su lani poharali Dalmaciju osvijestili što se toga tiče, jer se nikada ne smije dogoditi da "ne zna lijeva što joj radi desna".Pred gostima naše konferencije pod egidom "Sigurnost na Jadranu" su sve veći izazovi: migrantska kriza, koja bi već sutra mogla biti problem otoka i obalne Hrvatske, a izbjeglice na brodićima i gumenjacima naša stvarnost; pa kruzeri, ti putujući gradovi čije havarije dovode u pitanje tisuće života, ili tankeri koji zbog svoje dotrajalosti mogu ispuštanjem mazuta i opasnih tereta ugroziti cijeli morski ekosustav.Iz godine u godinu, unatoč sofisticiranoj tehnici, Jadran će biti sve teže nadgledati, toga su svjesni svi navedeni sudionici konferencije, ali zato se danas treba pripremiti za sutra da nas neprilike ne iznenade, te da njihove posljedice što manje osjetimo. Sačuvajmo živote, prirodu, imovinu.