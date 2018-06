Polica osiguranja Turist plus štiti vašu zaradu od iznajmljivanja apartmana

Kapaciteti za iznajmljivanje u privatnim kućama, vikendicama i apartmanima rastu iz godine u godinu, pa su privatni iznajmljivači lani držali svaki drugi krevet od oko milijun dostupnih, pri čemu je usluga koju nude najčešće vrhunska. Procjenjuje se da prosječan iznajmljivač u Hrvatskoj raspolaže s dva apartmana koje je izgradio i(li) opremio za najam uglavnom kreditom, uz mali udio vlastitih sredstava, te da taj kredit otplaćuje u prosjeku 7 do 10 godina, u većini slučajeva upravo zahvaljujući prihodima od iznajmljivanja. Ukratko, apartman ili kuća koju iznajmljujete najčešće su dugoročno sredstvo za rad i zaradu, a time i zalog za budućnost cijele obitelji, pa je vrlo važno voditi računa o tome da se zaštitite od moguće štete.

To je posebno važno u priobalnom području, gdje se nalazi veliki broj kuća i apartmana za iznajmljivanje, a dugotrajne suše posebno pogoduju širenju požara. U prvih devet mjeseci prošle godine zabilježeno je 6230 požara, s tim da je više od 60% tih požara pogodilo obalu, što je gotovo 55% više u odnosu na cjelogodišnji prosjek u prethodnih 11 godina. Lani smo imali i nekoliko požara koji su ozbiljno zaprijetili naseljenim područjima – primjerice onaj u blizini Splita, ili Zadra – i samo zahvaljujući velikoj požrtvovnosti gasitelja izbjegnute su veće štete. No, tu su i sve češće razorne oluje s obilnim kišama, nakon kojih se sve češće događaju i poplave, ali i – nepažljivi gosti. Djeca koja se za kišnog dana loptaju u kući mogu nehotice razbiti staklena vrata, odrasli koji nestručno rukuju aparatima mogu ih pokvariti, izazvati poplavu i slično, što, naravno, treba sanirati što prije, kako biste se pripremili za nove goste i pretrpjeli što manji gubitak.

Svjesni potreba iznajmljivača za time da povećaju sigurnost svoje imovine, stručnjaci Croatia osiguranja kreirali su policu osiguranja apartmana i kuća za iznajmljivanje pod nazivom Turist Plus, koja uz klasično osiguranje imovine i uobičajena pokrića, uključuje i dodatne rizike. Uz građevinski dio objekta i stvari u apartmanu, polica služi i zaštiti samih iznajmljivača od odgovornosti prema gostima i trećim osobama. To, među ostalim, podrazumijeva da bi gost u apartmanu koji je pogođen požarom ili poplavom, imao pravo na naknadu štete na vlastitim stvarima, što bez sumnje može značajno utjecati na ugled vlasnika apartmana, te na odluku gostiju da se vrate i idućih godina.

Turist Plus pokriva mnogobrojne rizike: od požara, poplave i bujice, od udara groma i eksplozije, od pada i udara letjelice, oluje, tuče, klizanja tla i odrona, kao i od izlijevanja vode iz cijevi, loma stakla, te provalnih krađa, razbojstava i drugih opasnosti, a uključuje i lom stakla na prozorima i vratima, ističu u Croatia osiguranju. Godišnja premija za apartman od 45 m2 iznosila bi oko 378 kuna, a za apartman od 65 m2 oko 546 kuna, s tim da se na višegodišnju policu mogu ostvariti značajni popusti, ali i – nagrade. Naime, svi oni koji u razdoblju između 21. svibnja i 31. srpnja ove godine kod Croatia osiguranja ugovore višegodišnju policu Turist plus mogu sudjelovati u nagradnoj igri 'Osiguraj i osvoji', u okviru koje će 400 novih vlasnika police dobiti poklon-bon za kupnju u trgovinama Elipso, u vrijednosti od 500 kuna.

