38 javnih osnovnih škola svakog će tjedna od Kauflanda dobivati svježe voće i povrće

Trgovački lanac Kaufland donirat će osnovnoškolcima svježe voće i povrće za cijelu školsku godinu 2018./2019.



„Kaufland škole voća i povrća“ projekt je koji se provodi već od rujna prošle godine. Prošle je godine 24 javnih osnovnih škola osvojilo besplatne donacije svježeg voća i povrća, svakog tjedna, do kraja školske godine. Budući da je Kaufland odlučio donirati 200g po djetetu, do kraja školske godine 2017./2018. donirat će djeci preko 90 tona voća i povrća.



No ni ova impresivna brojka nije dovoljna – trgovački lanac odlučio je ponoviti natjecanje s ciljem da za svaku svoju poslovnicu u Hrvatskoj pronađe jednu partnersku školu i tako do kraja iduće školske godine donira ukupno gotovo 150 tona voća i povrća.



Ambasadorica projekta, Marijana Batinić, potvrdila je iz majčinske perspektive koliko je važno ponuditi djeci svježe namirnice: „To je toliko važno za njihovo odrastanje, njihov cjelokupni razvoj i zdravlje, da ovu inicijativu Kauflanda stvarno iskreno samo mogu pohvaliti. Nadam se da će ovaj projekt postojati još i kada moje dijete krene u prvi razred!“



Već sredinom rujna Kaufland je najavio nastavak ovog projekta, a voditeljica Korporativnih komunikacija Kauflanda, Marija Franić, pojasnila je ovogodišnji tijek natjecanja:

„Ove smo godine imali pune ruke posla. Pristiglo nam je 90 prijava koje je trebalo evaluirati. Naš cijeli tim bio je uključen i jako smo sretni što se toliki broj škola odazvao. Samo iz jednog grada nam nije stigla ni jedna prijava, a za sve ostale pronašli smo partnersku školu. Ponosni smo što možemo reći da ćemo iduće godine imati 38 Kaufland škola voća i povrća kojima ćemo svakog tjedna donirati svježe voće i povrće.“



Nadamo se da će i u budućnosti biti ovakvih projekata jer zdravlje je ipak naše najveće blago.



Koje su sve škole pobijedile u ovogodišnjem natjecanju kao i ostale detalje provjerite na www.kaufland.hr/skolavip