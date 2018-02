U dvomjesečnoj akciji „Zajedno za vatrogasce“ Blitz-CineStara prikupljeno je 58.700 kn za nabavu prijeko potrebne opreme za vatrogasce Splitsko-dalmatinske županije. Posjetitelji najvećeg kinoprikazivača sudjelovali su u akciji kupnjom Vatrogasnog menija, pri čemu je dio iznosa išao direktno u fond pomoći za vatrogasna društva. Prikupljenim sredstvima kupljena je vatrogasna oprema prema ponudama koja su prikupila društva, a veći dio donirane opreme već je pristigao dobrovoljnim vatrogasnim društvima Selca i Muć.



Blitz-CineStar je organizacijom ove akcije želio iskazati zahvalnost vatrogascima na vrijednom i plemenitom angažmanu u očuvanju sigurnosti svojih sugrađana te pružiti konkretnu pomoć za njihov daljnji rad, a akciju je izravnim sudjelovanjem podržao i veliki broj posjetitelja CineStarovih kina. Od 8. studenoga 2017. do 8. siječnja 2018. akcija je provedena kroz prodaju posebno kreiranog Vatrogasnog menija koji se mogao kupiti u CineStar kinima diljem Hrvatske, a od svakog prodanog menija 10 kuna je donirano u svrhu nabave vatrogasne opreme.



„Najčešće ne razmišljamo o ljudima koji brinu o našoj sigurnosti dok se ne nađemo u opasnosti, kao što se to dogodilo ljetos u nekoliko navrata. Kako bismo pokazali da cijenimo njihov trud i hrabrost odlučili smo pokrenuti akciju „Zajedno za vatrogasce”, a posebno smo ponosni i na naše posjetitelje koji su prepoznali vrijednost ove inicijative te su ju u velikom broju i podržali.“, izjavila je izvršna direktorica i članica Uprave Blitz-CineStara Jadranka Islamović.



Kad su požari u pitanju, za sigurnost hrvatskih građana brine 60 663 vatrogasca okupljenih u 1 891 dobrovoljnom vatrogasnom društvu i 82 profesionalne vatrogasne postrojbe. Njihova požrtvovnost i hrabrost došla je do izražaja i tijekom prošle godine, u borbi s požarima na području Dalmacije, prilikom čega je u kratkom vremenu uništena i velika količina vatrogasne opreme. Problem s adekvatnom vatrogasnom opremom nerijetko imaju manja dobrovoljna vatrogasna društva, a veliki broj njih je i tijekom prošle godine bio angažiran u gašenju spomenutih požara.



„Protekla godina je bila izuzetno zahtjevna u svim pogledima djelovanja društva. Imali smo jako puno intervencija, po nekoliko u danu,a znale su trajati i više tjedana. U takvim okolnostima smo izgubili, potrošili i dokrajčili dosta opreme koje smo posjedovali. U obnovu naše dotrajale opreme uključio se Blitz-CineStar i njegovi posjetitelji s iznosom od 44.000,00 kuna, pa su nam tako kupili radio stanice sa pripadajućom opremom, svjetiljke, lance za hidraulične alate i zračne jastuke za tehničke intervencije. Sva ta oprema nam je od neizmjerne važnosti jer nam je potrebna kako bi mogli uspješno reagirati na vatrogasnim intervencijama i tako spašavati ljudske živote i imovinu. Veliko hvala od srca Blitz-CineStaru i našim sugrađanima – nećemo vas iznevjeriti i ustrajat ćemo još snažnije u našem humanitarnom radu.“, izjavio je zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć Božo Delić.



Požarima su tijekom prošle godine najviše bile pogođene Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska županija, a uz lokalne vatrogasne snage u gašenju požara bili su angažirani i vatrogasci iz cijele države.



„Vjerujemo da je pokrenuta akcija probudila osjećaje i kod drugih koji će se ugledati u Blitz-CineStar te da će i oni pomoći u nabavci opreme, čime ćemo biti spremniji i sigurniji na terenu. Nerijetki su požari u ljetnim sezonama koji pak znaju završiti katastrofalno te je uistinu od životne važnosti vatrogasce adekvatno opremiti. Blitz-CineStaru od srca zahvaljujemo sto su prepoznali naše potrebe i na ovaj način nam pružili potporu, kao i svima onima velikog srca koji su sudjelovali u akciji – molimo ih da se nastave odazivati ovakvim i sličnim akcijama. Svi imamo isti cilj, čuvati našu prirodu, našu imovinu i, najvažnije od svega, zaštititi naše najmilije.“, ističe predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Selca Tino Štambuk.

Protupožarna sezona 2017. i službeno je ocijenjena kao jedna od najzahtjevnijih u proteklih nekoliko desetljeća. Prema podacima Vatrogasnog operativnog središta DUZS-a, na području cijele Republike Hrvatske od 1. siječnja do 30. rujna 2017. zabilježeno je 6.230 požara raslinja, što je povećanje za 54,44 % u odnosu na cjelogodišnji prosjek (4.034) zadnjih 11 godina. Na priobalju su izbila 3.802 požara raslinja, što predstavlja povećanje za 51,47 % u odnosu na prosjek u zadnjem desetljeću. Opožareno je 100.767 ha, što je povećanje za 277,54 % u odnosu na cjelogodišnji višegodišnji prosjek (26.690 ha).