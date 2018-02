Nova glazbena suradnja okrunjena pjesmom i gostovanjem na koncertu

KONCERT ZA VALENTINOVO

SRIJEDA 14.02. SPALADIUM ARENA



Massimo je oduvijek imao sreću da zna odabrati glazbenike s kojima će snimiti duet. Sjetimo se samo uspjeha pjesama "Odjednom ti" koju su napisale i s njim otpjevale Meri i Anita iz Meritas ili "Zar više nema nas" Nene Belana. Tom odličnom nizu pridružila se početkom veljače i grupa Vatra pjesmom "Nama se nikud ne žuri". Prva je to njihova suradnja, a fuzija Massima i Vatre od kojih svatko nosi svoju energiju, viziju i kreativu mogle bi stvoriti nezaboravne glazbene minute.







"Nakon dugo vremena dogodila se pjesma koja je uz moj vokal zahtijevala još 'začina', a sve je od početka skladanja prizivalo Massima", izjavio je auto pjesme Ivan Dečak. "Nama se nikud ne žuri" naziv je pjesme koja je spojila popularne glazbenike i ispričala još jednu čarobnu priču, a uživo će je prvi put zajedno izvesti na Massimovom koncertu za Valentinovo, 14.02. u splitskoj Spaladium Areni.



Massimo je iznimno ponosan i na videospot koji će, kaže, savršeno uokviriti priču. „Spot je napravio Filip Filković kojeg mi odmilja zovemo Filatz, a koji je radio s brojnim domaćim glazbenicima i umjetnicima i napravio, usuđujem se reći, nekoliko revolucionarnih video brojeva na ovim prostorima. To je sound and vision doživljaj, spot koji obiluje životom, prvi glazbeni video klip koji me povezuje s onim što za mene predstavlja život”, ističe Massimo.



Ulaznice potražite u CROATIA TICKETS SUSTAVU