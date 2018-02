Romantika u slijedovima

Još malo i stiže nam Valentinovo koje ove godine „zapada“ baš u sredinu tjedna. Ne treba sumnjati da će se u restoranima tražiti stolica više te da ćete svuda naići na veliku gužvu. Zbog toga imamo prijedlog kako ovo Valentinovo obilježiti izlaskom u 'fancy' restoran, opustiti se i uživati u biranim jelima, a pri tom izbjeći gužvu i nervozu te sve to platiti višestruko manje.​



Vikend restorana 9., 10. i 11. veljače - simpatična manifestacija koja se na inicijativu Slobodne Dalmacije provodi u osam splitskih restorana riješit će zaljubljenima sve izazove, a ručak ili večeru u tri slijeda mogu dogovoriti s restoranima tek jednim telefonskim pozivom.



Zaljubljenici u gastronomiju imat će priliku od petka do nedjelje uživati u vrhunskoj gastronomskoj ponudi poznatih restorana i to po odličnim cijenama od 99 do 119 kuna po osobi. Večera ili ručak u tri slijeda koje će osmisliti talentirani chefovi poznatih splitskih kuhinja približit će nam umjetnost izvlačenja najboljeg iz onog što priroda nudi.



Svi su se restorani istinski potrudili i složili odlične jelovnike i najveća dilema bit će izabrati u koji otići jer vas u svakom od njih čekaju same delicije.



Iskoristite ovu priliku i obradujte svoju bolju polovicu posjetom nekom od ovih top restorana: Conlemani, Fabrique Pub, Kaštil Slanica, Oyster&Sushi Bar Bota, Restoran Kadena, Restoran Re di Mare, Terminal F Split i Zrno Soli.







CONLEMANI – rezervacije na 500 240



Predjelo:

Punjene masline, grissini s pršutom, bruschetta s rajčicama i bosiljkom, pečena paprika, zapečeni kruh s češnjakom, pohani sir Pecorino poslužen s umacima



Glavno jelo:

Tanko rezana govedina s grilanim povrćem, pečenim krumpirom, listićima tartufa i parmezanom



Desert:

Zabaglione od naranče s karameliziranom zelenom jabukom



Dodatno:

Čaša vina

Petit fours uz čaj ili kavu



Cijena:

119 kn po osobi



FABRIQUE PUB – rezervacije na 099 3209 330



MENI 1:



Predjelo:

Ljubavni štapići od pohanog sira



Glavno jelo:

Valentine red burger (juneći burger s tostiranim krumpirom, sirom, hrskavom pancetom i chedar umakom)



Desert:

Oreo cupcake punjen kremom ganache



Cijena:

119 kn po osobi



MENI 2:



Predjelo:

Hrskavi ljubavni smotuljci punjeni šunkom i sirom



Glavno jelo:

Gyros taco triangle (tacosi s mariniranom piletinom, grčki jogurt i korijandar)



Desert:

Cheesecake rolice s umakom od šumskog voća



Cijena:

99 kn po osobi





KAŠTIL SLANICA - rezervacije na 861 783



Predjela:

- Bruschetta od kruha ispod peke s domaćom šalšom, rikolom, slanim inćunima i sirom



- Omiška juha sa sirom



- Crni rižot od sipe



Glavna jela:

- Biftek tagliata s parmezanom, rikulom i pekarskim krumpirom



- Dalmatinska pašticada s domaćim njokima



- Pohane žabe s tartar umakom



Deserti:

- Rožata



- Semifreddo



- Palačinke "Kaštil Slanica" s preljevom od šumskog voća



Cijena:

119,00 kn po osobi



OYSTER&SUSHI BAR BOTA - rezervacije na 488 648



Meni "Duje"

Predjelo:

Srdele u tempuri



Glavno jelo:

Spicy salmon roll/Mango roll



Desert:

Sirova torta/ljubičasta harmonija



Cijena:

99 kn po osobi





Meni "Vlaho"

Predjelo:

Koktel od kozica



Glavno jelo:

Panceta od tune sa salatom od matovilca i cikle



Desert:

Panakota od ružmarina



Cijena:

119 kn po osobi



RESTORAN KADENA - rezervacije na 389 400



Predjelo:

Žutorepa tuna, divlja rikula, endivija, korabica, krema od celera, vrpoljska cikla, turjački krumpir, goveđi antrikot, žrnovski sir iz mišine, cvijet paške soli, ulje Morović



Glavno jelo:

Jadranska lignja, jelenov hrbat, mlada kapulica, kokosovo ulje, prah sušene butarge, ulje lješnjaka, mladi bob, pošip Nono



Desert:

Cake lollipop



Cijena:

119 kn po osobi



RESTORAN RE DI MARE - rezervacije na 095 725 5555



VEGE MENI

Juha od batata



Punjene raviole u umaku od tartufa



Semifredo



Cijena: 99 kn po osobi



MESNI MENI

Zapečene punjene gljive



Punjena piletina u umaku od kadulje



Rafaelo torta



Cijena: 109 kn po osobi



RIBLJI MENI

Riblja pašteta i čips od kozica



Njoki od dimljenog lososa



Nougat torta



Cijena: 119 kn po osobi



TERMINAL F - rezervacije na 097 7996 569



MENI 1

Predjelo:

Nachos chips s bijelim i crvenim umakom, rajčicama i krastavcima



Glavno jelo:

Valentine pizza capriciosa u obliku srca



Desert:

Ljubavne palačinke s nutelom



Cijena:

119 kn po osobi





MENI 2

Predjelo:

Mac + cheese (zapečeni makaroni sa sirom)



Glavno jelo:

Taco love triangle (selekcija tacosa od piletine, svinjetine i junetine)



Desert:

Ljubavne palačinke s vanilijom i šumskim voćem



Cijena:

119 kn po osobi