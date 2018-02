Poznati Splićani na otvorenju 14. VIP OSCAR revije u Cinestar 4DX™ Mall of Split

Dva dana nakon svečanog otvorenja 14. Vip Oscar revije u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema, sinoć je u najvećem kinu u Dalmaciji - CineStar 4DX™ Mall of Split održano dalmatinsko otvorenje 14. Vip Oscar revije i projekcija najvećeg favorita na ovogodišnjim Oscarima – 'Oblik vode'. Sinoćnji početak Oscar groznice u gradu pod Marjanom nisu propustili Ana Čagalj, Neda Makjanić Kunić, Marija Pirić, Sandra i Ivan Ledenko, Hana Huljić, Domenica Žuvela, Barbara Kurtović, Horvat Čagalj te Gabrijela Budimir.



Zahvaljujući 14. Vip Oscar reviji koja se ekskluzivno odvija u svim CineStar kinima diljem Hrvatske sve do 07. veljače biti će prikazani najuspješniji filmovi nominirani prestižnim Oscarom ove godine. Posjetitelji koji će prisustvovati Vip Oscar reviji će moći pogledati najuzbudljivija filmska ostvarenja, poput ‘Oblik vode’ s čak 13 nominacija za prestižni zlatni kipić među kojima su one najvažnije - najbolji film, najbolji redatelj, glavna ženska uloga, sporedna ženska uloga, sporedna muška uloga, originalni scenarij, fotografija i montaža, te ‘Tri plakata izvan grada’ sa 7 nominacija, te ‘Ja, Tonya’, ‘Novine’, ‘Sav novac svijeta’, ‘Velika igra’, i ‘Ferdinand’.



Želite li se podsjetiti uspješnica iz prethodnih godina, Vip Tv i B.net TV osigurali su u svojim videotekama kataloge s Oscarom nagrađenim filmovima koje ćete po posebnim cijenama moći gledati tijekom cijele veljače. Za sve one koji nestrpljivo čekaju nominacije, Vip je u suradnji sa CineStarom organizirao kviz znanja putem kojeg ćete moći osvojiti ulaznice za nominirani film po vlastitom izboru. Saznajte više putem CineStar i Vip društvenih mreža.



Započnite veljaču odličnim filmom. Iskusna i provjerena glumačka ekipa odlična je pozivnica da se uputite u vama najbliži CineStar te da odaberete svog ovogodišnjeg favorita na nadolazećim Oscarima, a kupnjom dvije ulaznice iz revije te Oscar menija na poklon dobivate limited edition filmski plakat. Sve informacije kao i kupnju ulaznica možete pogledati na: https://goo.gl/Aq7niE