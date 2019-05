Što se to događa s vremenom? Vodeći meteorolozi objašnjavaju otkud ovakav prodor hladnog zraka i otkrivaju kakvo nas ljeto očekuje

Orkansko nevrijeme zahvatilo je tijekom nedjelje i u ponedjeljak veći dio Hrvatske. Obilna kiša te jak i olujan sjeverni vjetar, bura i jugo najjače su pogodili sjeverni Jadran te gorsku i središnju Hrvatsku.

Jak i olujni vjetar lomio je grane drveća, rušio stabla i stvarao štete na objektima. Obilna kiša mjestimice je uzrokovala bujične poplave u Istri, a počeli su rasti vodostaji rijeka, osobito sljevova Kupe i Une.

Kako navode u Državnom hidrometeorološkom zavodu, posljedica je to, piše Jutarnji list, snažne ciklone sa središtem iznad južne Italije i jake anticiklone nad sjeverozapadnom Europom. Između ta dva sustava nastale su velike razlike u tlaku zraka uz pritjecanje hladnog zraka sa sjevera, dok ciklona, koju su na nekim portalima neslužbeno nazvali Rea, nad Hrvatsku donosi s juga veliku količinu vlage.

Posebno dramatično bilo je u Zagrebu, gdje je u noći s nedjelje na ponedjeljak jak olujni vjetar lomio grane drveća i rušio stabla, zbog čega je tijekom noći i ranog jutra zabilježeno čak 240 intervencija vatrogasaca, a nakon što su objavljeni i poslijepodnevni podaci, ukupna bilanca iznosi više od 700 intervencija. U Zagrebu je zabilježena brzina vjetra od čak 101 kilometar na sat, što je više i od 11. studenog 2013. godine, kada se glavni grad našao na udaru oluje Teodor, pri čemu je vjetar puhao brzinom od 97 kilometara na sat. Na sreću, za razliku od 2013. godine, sada nije bilo ljudskih žrtava, ali su dvije osobe lakše ozlijeđene. I današnje su temperature u većini mjesta bile primjerenije studenome nego sredini svibnja.

Ipak, da će se Hrvatska naći na udaru olujnog nevremena, upozorila je još prije nekoliko dana RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar. Ona je naglasila kako su u samoj sredini svibnja hladni prodori prilično česti, a riječ je o takozvanim “ledenim svecima”.

- Od 11. do 15. svibnja česta su takva pogoršanja, kad dolazi do hladnih prodora. ‘Krivci’ za ovakvo vrijeme su ‘ledeni sveci’: Mamericije, Pankracije, Servacije i Bonifacije, a sve skupa zaokružuje malo manje čudna sveta Sofija. U posljednjih deset godina ovakvo pogoršanje u smislu zahladnjenja i velikih oborina dogodilo se sedam puta. Prije je to bilo svake druge godine, odnosno 16 puta u 30 godina - rekla je Dunja Mazzocco Drvar.

U utorak se, piše Jutarnji list, ipak očekuje slabljenje sjevernog vjetra. Najprije u unutrašnjosti, a zatim i na Jadranu. Kako navode u DHMZ-u, bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u višem gorju sa snijegom, a lokalno može biti obilnih oborina. Na kopnu će puhati umjeren, u prvom dijelu dana i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i mjestimice olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, samo na krajnjem jugu slabo i umjereno jugo.

- Od srijede će atmosferske prilike biti stabilnije, pa će oborina biti manje, a sunčanog vremena više, pri čemu će i temperatura zraka zamjetno porasti. I vjetar će slabjeti, tijekom utorka najprije u sjevernim krajevima unutrašnjosti, u srijedu i na Jadranu. Od četvrtka će biti više sunčanog vremena, tek ponegdje uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova, te toplije - rekao je Zoran Vakula, glavni HRT-ov meteorolog. - Ostatak mjeseca vjerojatno će pridonijeti tome da srednja mjesečna temperatura zraka u većini Hrvatske bude uglavnom oko prosječnih vrijednosti - naglasio je Vakula.

Dok je Hrvatska na udaru snažnog nevremena i s temperaturama znatno ispod prosjeka za ovo doba godine, na krajnjem sjeveroistoku kontinenta bilježe se visoke ljetne temperature. Tako je u mjestu Kojnas blizu polarnog pojasa u Rusiji izmjeren 31 Celzijev stupanj, što je 15 do 20 stupnjeva više od prosječne temperature za ovo doba godine.