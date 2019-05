Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

VOJNIK TUŽIO HV NAKON TORTURE U VOJARNI Zbog 1500 sklekova odšteta 10.000 kuna

- Časnik me je vezivao za krevet lisičinama i tukao pendrekom. Dvije godine me je psihički i fizički maltretirao, bez ikakva razloga. Nisam to prijavljivao jer me je bilo strah - svjedočio je vojnik Ante J., koji je na sudu dobio 10.000 kuna naknade, a govori i o 'originalnijim' metodama zlostavljanja:

- Pokazao mi je pornofilm i govorio da kada budem na terenu, da će mi suprugu tako zadovoljavati netko drugi. Ja sam, usprkos svemu tome, i dalje radio čučnjeve, a nakon 250 odrađenih pao sam na pod od boli.



VATRENA 4. NOGOMETNA LIGA U POSEDARJU Tukli se navijači, stradali policajci

- Na terenu bez problema, a oko njega radile šake. U cijeloj je gužvi došlo i do napada na policajce, pa su u PU zadarskoj proveli kriminalističku istragu nakon koje su dva navijača iz Pakoštana osumnjičena za napad na policijske službenike.

ZAŠTO SU ODOBRENA HODOČAŠĆA Međugorje nije Papin ustupak za Stepinca

- Dozvolu hodočašćenja neki tumače kao ‘kompenzaciju za bol’ nanesenu hrvatskom katoličkom korpusu koji priželjkuje proglašenje Stepinčeve svetosti, ali ta dva slučaja ipak su potpuno različita.



NAKON 15 GODINA NEPOKRETNI DINO PERICA SELI SE U PRIZEMLJE 'Zatočenik' s trećeg kata konačno će moći na ulicu

- Igrom sudbine, stan u prizemlju u koji će useliti obitelj Perica u istoj je zgradi u kojoj već stanuje gradonačelnik Ante Župan



Dr. CLAES HULTLING, STRUČNJAK ZA OZLJEDE KRALJEŽNICE Nekoliko dana prije vjenčanja ostao sam paralizira

- Srušio mi se cijeli svijet, no tek tada sam počeo živjeti punim plućima. Poruka mojoj braći i sestrama u Hrvatskoj je da se potrude vratiti među ljude, ne smiju se zatvoriti u kuću i u sebe. Trebaju prigrliti život i biti dio društva. Osobe koje imaju ozljedu kralježnice, a rade, imaju jači imunitet, manje infekcija, zadovoljni su i psihički zdraviji



KONOBARI TJERAJU GRAĐANE Grad iznajmio Peristil 'Lvxoru' za 2557 kn mjesečno

- Užitak upijanja starine na drvenom carskom trgu, spomeniku nulte kategorije koji je već jubilarna četiri desetljeća pod UNESCO-ovom zaštitom, preciznije dijelu sjevernom od ulaza u katedralu svetog Dujma, plaća se konzumacijom pića iz kavane koja na skalama pod antičkim stupovima ima svojevrstan štekat s jastucima za sjedenje i drvenim stolićima.



ISTANBULSKI BAZAAR, NAJVEĆI ŠOPING-CENTAR NA SVIJETU Dodatni popusti samo za Hrvate

- Turska lira, na radost svih šopingholičara, još se nije oporavila od lanjske devalvacije, no to ne znači da ionako niske cijene ne mogu biti još niže, treba samo spomenuti Domagoja i paziti da prodavač nije navijač Fenera ili Galatasaraya.



TURISTA JE SVE VIŠE, ALI GRINTAJU 'Kakvo vam je ovo vrijeme, gdje je sunce?'

- Rekli su nam da je svibanj kod vas najljepši, još lani smo rezervirali, a vidi sad... Propao nam je odmor, a umalo i skupocjene kamere, jer smo se gradskim zidinama šetali u kabanicama. Vjerujte, nije neki doživljaj - kažu Amerikanci Thomas i Barbara.