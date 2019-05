lead

Ni mjesec dana od našeg upita Agenciji nije zasmetalo što se osobni podaci djeteta nalaze na baš svim nacionalnim portalima u Hrvatskoj. Smetalo bi joj jedino kad bi to stajalo na portalu Slobodne i baš bi nam, onako s guštom, odvalili kaznu

Agencija za zaštitu osobnih podataka – samo joj ime govori – bavi se zaštitom osobnih podataka građanina. Riječ je o temeljnom, praktički ljudskom pravu pojedinca da spriječi zloupotrebu osobnih podataka, koji se mogu prikupljati i obrađivati samo uz uvjete propisane zakonom. Štiteći prava pojedinca, Agencija obavlja važan posao na dobrobit svakog građanina pojedinačno. S tim što je u svome poslu ponekad selektivna. I, očito, podložna manipulacijama.

Primjer za to je slučaj malodobnog dječaka kojeg je majka otela iz Italije i odvela u Bosnu i Hercegovinu, odakle se, nakon nekoliko godina skrivanja, skrasila u Splitu. Upravo je majka ta koja je ime svoga malodobnog sina pustila u javnost progovarajući o svojoj teškoj sudbini baš za Slobodnu Dalmaciju. A onda se priča zakotrljala, organizirani su prosvjedi protiv sudskih odluka koje ni policija, u strahu od osude javnosti, dugo vremena nije željela provoditi.

Budući da se radilo o malodobnom djetetu, kojeg je majka godinama skrivala od oca, Slobodna Dalmacija se u praćenju cijelog slučaja konzultirala i s pravobraniteljicom za djecu oko toga je li i u kojim slučajevima dopustivo objaviti identitet djeteta. A budući da se radilo upravo o interesu djeteta koje je otrgnuto od jednog roditelja kojemu je u to vrijeme onemogućeno da ga vidi, a kamoli da s njime živi, u novinama i na portalu smo objavili identitet djeteta. Tako su uostalom postupili i drugi mediji.

Cijeli je slučaj bio i od javnog interesa jer su svi, i policija, i ostale državne institucije, izbjegavali provesti pravomoćne presude hrvatskog suda. Ima li većeg javnog interesa od toga da se upozori na činjenicu da se zakoni i sudske odluke u ovoj zemlji provode selektivno i ne vrijede za sve ljude jednako?

Tek nakon što se istina o cijelom slučaju pojavila u medijima, a u tome je prva i najopširnija uvijek bila Slobodna Dalmacija, jer se pred njezinim vratima sve i događalo, državne su institucije počele funkcionirati. Na koncu je, uz užasno neugodne scene, dijete predano ocu koji ga je odveo u Italiju gdje s njime danas sretno i uredno živi, a u stalnom je kontaktu i sa svojom majkom.

Ime tog djeteta u javnosti nisu spominjali samo majka i otac, nego i hrvatski estradnjaci, političari i, naravno, mediji – svi do jednoga.

Međutim, nismo ni mi iz medija prvi objavili identitet djeteta. Naime, njegovo se ime dugo nalazilo na Interpolovu popisu nestalih osoba. Njegov je identitet u tom trenutku postao javan, i to u planetarnim razmjerima. Za njim je raspisana tzv. žuta potraga, koja se odnosi na nestale osobe, jer je odveden iz rodne Italije 2011. godine bez pristanka oca, talijanskog državljanina. Na Interpolovim službenim stranicama, javno dostupno cijelome svijetu pa i našoj Agenciji, dječak je među nestalim osobama bio tražen pod punim imenom i prezimenom, datumom rođenja i državom u kojoj je rođen te s fotografijom iz vremena kada je imao oko godinu dana jer je to bila jedina kojom se raspolagalo. Potraga je bila javno objavljena na Interpolovim stranicama sve do rujna 2016. godine, kada se majka predala hrvatskoj policiji.

Dok je dječakovo ime bilo na žutoj listi nestalih osoba, osobni podaci njegove majke – slika, ime, prezime, mjesto i datum rođenja – stajali su na tzv. crvenim Interpolovim tjeralicama. Crvena tjeralica odnosi se na bjegunce pred zakonom koji su počinili kaznena djela.

Agencija za zaštitu osobnih podataka odlučila je narediti samo i isključivo izdanjima Hanza medije – Slobodnoj Dalmaciji, Jutarnjem listu i portalu 100posto.hr – da sa svojih novinskih portala uklone sve tekstove u kojima se spominje nesretno dijete koje je proživjelo ne samo užasnu osobnu i obiteljsku dramu, nego je jedno vrijeme bilo i žrtvom državnih institucija kroz njihovo nečinjenje. Jasno da smo to učinili i prije zadanog roka jer je za neposluh propisana ozbiljna novčana kazna, a Republika Hrvatska, ponekad, baš zna biti pravna država.

I što je od cijele priče ostalo? Sve o slučaju koji ne smijete spominjati možete i danas pročitati skoro na svim news-portalima u Hrvatskoj. Ne samo onima nacionalne razine, nego i na mnogim lokalnim. Dobar dio njih prepisao je naše tekstove i – to treba naglasiti – vrlo korektno naveo izvor informacije. Štoviše, spominjući izvor teksta koji objavljuju, kolegijalno su postavili i link koji će vas odvesti na izvorni tekst s portala Slobodne Dalmacije. Međutim, kad kliknete na tu poveznicu u tekstu, link vas vodi na stranicu Slobodne na kojoj taj tekst – ne postoji. Izbrisan je. Nalogom Agencije.

Agenciji za zaštitu osobnih podataka poslali smo početkom travnja novinarski upit s pitanjem zbog čega Agencija selektivno pristupa zaštiti osobnih podataka objavljenih u medijima. Precizno smo im naveli imena 15 značajnih hrvatskih redakcija na čijim portalima i dalje stoji puno ime i prezime djeteta spomenuto u tekstovima o ovom slučaju. Poslali smo im odmah i aktivne linkove na tekstove od kojih se neki pozivaju upravo na pisanje naših novinara.

Prosječno sposoban djelatnik Agencije trebao bi biti u stanju jednim klikom na poveznicu otvoriti internetsku stranicu. Iole pismen, trebao bi biti u stanju pročitati tekst i uočiti da se u njemu crnim slovima na bijeloj pozadini nalazi puno ime i prezime djeteta koje je Slobodna Dalmacija morala izbrisati zajedno s napisanim tekstovima. Ni mjesec dana od našeg upita Agenciji nije zasmetalo što se osobni podaci djeteta nalaze na baš svim nacionalnim portalima u Hrvatskoj. Smetalo bi joj jedino kad bi to stajalo na portalu Slobodne i baš bi nam, onako s guštom, odvalili novčanu kaznu od, recimo, pedesetak tisuća kuna.

Jasno, Agencija na naše pitanje zbog čega selektivno pristupa zaštiti osobnih podataka nije odgovorila. Umjesto odgovora, navela je i citirala članke zakona koji reguliraju tu oblast. Nije ni pokušala objasniti zbog čega spomenuti zakoni o zaštiti podataka jedne te iste osobe vrijede samo za jednu, a ne i za ostale izdavačke kuće. Poslali smo im stoga i još jedan upit, pa je Agencija odlučila prešutno potvrditi da u selektivnom provođenju zakona ne vide problem. Naprosto im može biti.

Činjenicom da su naredili brisanje tekstova samo jednog izdavača potvrdili su da svojim postupkom nisu štitili nečije osobne podatke, niti interes djeteta, nego nečije parcijalne interese. Umjesto Agencije za zaštitu osobnih podataka, barem u ovom slučaju, pretvorili su se, čini se, u agenciju za ograničavanje novinarskih sloboda.