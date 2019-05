Čitajte u Slobodnoj Dalmaciji

EKSKLUZIVNO S YALEA: 'SLOBODNA' U GOSTIMA KOD HRVATSKOG 'DREAM TEAMA'

ONI SU OŽIVILI UMRLI MOZAK

Cijeli svijet priča o njemu i njegovim ljudima, a on nas je ukrcao u svoj stari Subaru, odveo na pizzu i počeo pričati o Hajduku



Kolege i studenti ga obožavaju, kažu da je neobično socijalno inteligentan, a on pak ne želi pod svjetla reflektora, sve zasluge za posljednji uspjeh prebacuje na svoje mlade suradnike, od kojih je čak šestero Hrvata, Zvonimir Vrselja, David Andrijević, Tomislav Klarić, Mario Škarica, Danijel Franić i Nenad Šestan.



OTKAZAN VAM JE LET? EKIPA IZ SPLITA IMA RJEŠENJE

Uz našu pomoć nitko vas neće preveslati



Ljudi koji nam se obrate nemaju financijskog rizika: proviziju, koja je među najnižima u ovoj branši, plaćaju jedino ako se naplatimo od aviokompanije - objašnjavaju Teodora Skelin, Tino Skelin i Karlo Šimac





INOZEMNI INVESTITORI SE ZAIGRALI U MILNI

Grade bez dozvole tik uz more, inspektorima Brač daleko



Kome ovo smeta, čudi se načelnik Frane Lozić pitanjima oko gradnje za koju je, prema urbanističkim planovima, nemoguće dobiti građevinsku dozvolu.





OTKRIVAMO ŽELJE SPLITSKIH MATURANATA

Svi bi u glumce i fizioterapeute



Prema podacima sustava Središnjeg prijavnog ureda u koji maturanti prijavljuju svoje želje, dobro kotiraju i studij glume i režije, fizioterapije, psihologije, dizajna, kao i zdravstveni studiji na splitskom Sveučilištu. A kad će studij logopedije? Potražili smo odgovor...





EKOLOŠKA PATROLA: KAKVU VODU PIJEMO?

Motorno ulje i fekalije u Jadru



Voda u zoni Podi nosi sa sobom talog, motorno ulje, naftu i koroziju s asfaltne površine, a to sve kroz ponornice završava u Jadru - kaže Vinko Grgurević.